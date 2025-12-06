সীতাকুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে ট্রাকের ধাক্কা, ট্রাকচালক নিহত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে ট্রাকের ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ইউনুস সর্দার (৫০) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার চিতলিয়া এলাকার আজহার সর্দারের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সকালে চট্টগ্রামমুখী ট্রাক কুমিরা এলাকা অতিক্রমকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে সজোর ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ট্রাকচালক গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন। তিনি জানান, দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে ট্রাক ও লরিটি মহাসড়ক থেকে সরিয়ে থানা প্রাঙ্গণে এনে রাখা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।