চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলে পুলিশের ধাওয়া, গ্রেপ্তার ৩

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরীর মুরাদপুরে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিল চলাকালে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ রোববার সকালে নগরের পাঁচলাইশ থানার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সামনে এই মিছিল থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রাজন দাশ (১৯) ও সৈকত চন্দ্র ভৌমিক (১৯)। গ্রেপ্তার অন্যজন ১৭ বছর বয়সী এক তরুণ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, সকাল পৌনে ৭টায় চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রলীগের ব্যানারে ২০-২৫ জন নেতা-কর্মী মুরাদপুর এলাকায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় মিছিলটি ষোলশহর স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় পাঁচলাইশ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিছিলকারীদের ধাওয়া দেয়। এরপর ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মিছিল চলাকালে হাতেনাতে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে অভিযান চলছে।

