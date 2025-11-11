১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

দেশের স্থিতিশীল পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে ১৩ নভেম্বরকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী দল। দলটি বিগত ১৭ বছর সারা দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। যার কারণে তাদের কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’
আজ মঙ্গলবার কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাতিসা ইউনিয়নের কুলিয়ারা উচ্চবিদ্যালয়ের চারতলা ভবন নির্মাণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, ‘২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠার নামে পুলিশসহ রাজনৈতিক দলের ১২ জনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। আর চব্বিশের গণ-আন্দোলন দমানোর নামে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।’
নির্বাচন সম্পর্কে প্রেস সচিব বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কোনো ষড়যন্ত্র এই নির্বাচন পেছাতে পারবে না। ইতিমধ্যে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়েছে। এই নির্বাচন সুন্দর ও ফেয়ার হবে। জনগণ এতে অংশগ্রহণ করবে।
রাজনৈতিক দলগুলোর মতভেদ সম্পর্কে শফিকুল আলম বলেন, ‘পলিটিক্যাল পার্টির মতভেদ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এটাকে আমরা সিরিয়াসভাবে নিচ্ছি না। আশা করি, এই মতভেদের অচিরেই সমাপ্তি ঘটবে।’
বিদ্যালয়ের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জামাল হোসেন, চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহাম্মেদ। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।