রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী লেখক সম্মেলন; অংশ নিচ্ছেন দেড় শতাধিক লেখক

রাঙামাটি, প্রতিনিধি

উদ্বোধনী দিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কয়কজন লখককে সম্মাননা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন। রাঙামাটি শহরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি মৃত্তিকা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাকমা সার্কেলের প্রধান ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

লেখক সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দেড় শতাধিক কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি উন্নয়ন কর্মী অংশ নিচ্ছেন।

উদ্বোধনী দিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সুগত চাকমা, প্রমোদ বিকাশ কার্বারি, জ্যোতিপ্রভা লারমা, অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ডা. মং উষাইথোয়াই, মনোজ বাহাদুর গুর্খা এবং ইয়াংঙান ম্রোকে লেখক সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের “আদিবাসী” জনগোষ্ঠীর বিশাল সমৃদ্ধ ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রয়েছে, যা লেখকদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংসুই মারমার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ অঞ্জুলীকা খীসা, কবি শিশির চাকমা, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক জিতেন চাকমা, কবি ও লেখক প্রভাংশু ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য দেন লেখক সম্মেলনের আহ্বায়ক শুভ্রজ্যোতি চাকমা। আগামীকাল শনিবার এই সম্মেলন সমাপ্ত হবে।

