হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ কারবারি আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি

মাদকসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর শহরের মোহনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা। আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য জানান।

সিয়াম-উল-হক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে কোস্ট গার্ড চাঁদপুর স্টেশনের সদস্যরা চাঁদপুরের মোহনা-সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করে ৫ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়।

জব্দ করা গাঁজা ও আটক মাদক কারবারির পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদক পাচার রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানান সিয়াম-উল-হক।

সম্পর্কিত

মতলব উত্তরে কাঠমিস্ত্রিকে শিকল দিয়ে বেঁধে নির্যাতন, আটক ১

চাঁদপুরে শতাধিক যানবাহনে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি

চাঁদপুরে শরিফ ওসমান হাদির প্রতীকী কফিন নিয়ে বিক্ষোভ

ফরিদগঞ্জে আলাদা স্থান থেকে ঝুলন্ত দুই মরদেহ উদ্ধার

চাঁদপুর সেচ প্রকল্প: ৩৫৪ কিমি খাল দখল-ভরাট

সাতসকালে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় প্রাণ গেল যুবকের, আহত ২

দুধ দিয়ে গোসলের পরদিনই দলে ফিরলেন যুবদল নেতা

চাঁদপুরে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

চাঁদপুরে নতুন ভোটারদের নিয়ে ‘নির্বাচনী অলিম্পিয়াড’

শিশুদের বিনা মূল্যের টিকা কার্ড নিতে হচ্ছে টাকা দিয়ে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা