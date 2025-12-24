কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ কারবারি আটক

চাঁদপুর শহরের মোহনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা। আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য জানান।
সিয়াম-উল-হক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে কোস্ট গার্ড চাঁদপুর স্টেশনের সদস্যরা চাঁদপুরের মোহনা-সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করে ৫ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়।
জব্দ করা গাঁজা ও আটক মাদক কারবারির পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদক পাচার রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানান সিয়াম-উল-হক।