হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

‘বিএনপি গ্রহণ না করা পর্যন্ত শপথ নেব না’

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

চাঁদপুর-৪ আসনের নবনির্বাচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ হান্নান গতকাল ফরিদগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘আমার প্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপি আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে শপথ গ্রহণ করব না।’ বলেছেন, চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের নবনির্বাচিত স্বতন্ত্র (বিদ্রোহী) প্রার্থী এম এ হান্নান। গতকাল শনিবার ফরিদগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে এম এ হান্নান দাবি করেন, ছাত্রজীবন থেকে তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বিএনপির রাজনীতি করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

এম এ হান্নান ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদ্য সাবেক আহ্বায়ক। তিনি অভিযোগ করেন, একটি ‘কুচক্রী মহল’ অতীতে তাঁর দলীয় মনোনয়ন বাতিল করাতে ভূমিকা রেখেছিল এবং এবারও একই ধরনের ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি জনগণের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছি।’

এম এ হান্নান আরও বলেন, ‘আমি কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নির্বাচন করিনি, নির্বাচন করেছি একটি জনবিচ্ছিন্ন চক্রের বিরুদ্ধে। পরাজিত পক্ষ নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সহিংসতা ও অপপ্রচারে জড়িয়েছে।’

সম্পর্কিত

চাঁদপুরে ২০৩ সিলমোহরকৃত ব্যালট উদ্ধার, আদালতের নির্দেশে মামলা

কচুয়ায় চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, আটক ২

বিশৃঙ্খলা করায় নিজ দলের কর্মীদের পুলিশে দিলেন নবনির্বাচিত এমপি শেখ ফরিদ

চাঁদপুরে নির্বাচনের পর বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর, শিশুসহ আহত ৫

চাঁদপুরের চারটিতে বিএনপি, একটিতে স্বতন্ত্রের জয়

চাঁদপুরে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এম এ হান্নান বিজয়ী

চাঁদপুর-১ আসনে বিজয়ী বিএনপির এহছানুল হক মিলন

বিএনপির এহছানুল হক মিলনকে জামায়াত প্রার্থীর অগ্রিম অভিনন্দন

ফরিদগঞ্জে নারীদের ‘ভোট না দেওয়ার নিয়ম’ ভাঙতে যে উদ্যোগ নিল প্রশাসন

ফরিদগঞ্জে হবে ত্রিমুখী লড়াই, বিএনপির বাধা বিদ্রোহী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা