‘বিএনপি গ্রহণ না করা পর্যন্ত শপথ নেব না’

‘আমার প্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপি আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে শপথ গ্রহণ করব না।’ বলেছেন, চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের নবনির্বাচিত স্বতন্ত্র (বিদ্রোহী) প্রার্থী এম এ হান্নান। গতকাল শনিবার ফরিদগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে এম এ হান্নান দাবি করেন, ছাত্রজীবন থেকে তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বিএনপির রাজনীতি করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।
এম এ হান্নান ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদ্য সাবেক আহ্বায়ক। তিনি অভিযোগ করেন, একটি ‘কুচক্রী মহল’ অতীতে তাঁর দলীয় মনোনয়ন বাতিল করাতে ভূমিকা রেখেছিল এবং এবারও একই ধরনের ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি জনগণের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছি।’
এম এ হান্নান আরও বলেন, ‘আমি কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নির্বাচন করিনি, নির্বাচন করেছি একটি জনবিচ্ছিন্ন চক্রের বিরুদ্ধে। পরাজিত পক্ষ নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সহিংসতা ও অপপ্রচারে জড়িয়েছে।’