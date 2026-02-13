হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

চাঁদপুরে নির্বাচনের পর বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর, শিশুসহ আহত ৫

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় উপজেলাটির কয়েকটি স্থানে বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শিশুসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার সুবিদপুর পূর্ব ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এবং গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চরদুঃখিয়া পশ্চিম ইউনিয়নের লড়াইচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সংবাদ পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

উপজেলার সুবিদপুর পূর্ব ইউনিয়নে দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রামে যুবদল নেতা আক্তার হোসেনের বাড়িতে হামলা চালান প্রতিপক্ষের লোকজন।

আক্তার হোসেন জানান, আজ সকালে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক আলমগীরের নেতৃত্বে একদল লোক তাঁর বসতঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করেন। এ সময় হামলাকারীদের আঘাতে তাঁর মেয়ে জান্নাতসহ (৯) অন্তত পাঁচজন আহত হয়। এ ছাড়া আক্তার হোসেনের বাবা-মাকেও মারধর করে হামলাকারীরা।

অপর দিকে উপজেলার চরদুঃখিয়া পশ্চিম ইউনিয়নের লড়াইচর গ্রামে বিএনপি নেতা রুহুল আমিনের ঘরে গতকাল রাতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। রুহুল আমিন জানান, রাত প্রায় সাড়ে ১১টার দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক যুবদল নেতা রিয়াদ গাজী, মিশরসহ লোকজন তাঁর বাড়িতে হামলা করেন। এ সময় তাঁরা ঘরের জানালা ভাঙচুর করেন। তিনি জানান, ওই রাতেই স্থানীয় বিরামপুর বাজারে ইউনিয়ন বিএনপির অফিসেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়।

সংবাদ পেয়ে উভয় স্থানে থানা-পুলিশ আজ সকালে গিয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

চাঁদপুরের চারটিতে বিএনপি, একটিতে স্বতন্ত্রের জয়

চাঁদপুরে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এম এ হান্নান বিজয়ী

চাঁদপুর-১ আসনে বিজয়ী বিএনপির এহছানুল হক মিলন

বিএনপির এহছানুল হক মিলনকে জামায়াত প্রার্থীর অগ্রিম অভিনন্দন

ফরিদগঞ্জে নারীদের ‘ভোট না দেওয়ার নিয়ম’ ভাঙতে যে উদ্যোগ নিল প্রশাসন

ফরিদগঞ্জে হবে ত্রিমুখী লড়াই, বিএনপির বাধা বিদ্রোহী

নির্বাচনে যেকোনো সহিংসতা দমনে প্রস্তুত কোস্ট গার্ড: মহাপরিচালক

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

চাঁদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর গাড়িবহরে হামলা, আহত ২০

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা