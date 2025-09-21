নবীনগরে বিউটি পারলার থেকে জাল টাকা, পিস্তল-গুলি উদ্ধার, ৩ নারী আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে একটি বিউটি পারলারে অভিযান চালিয়ে তিন নারীকে আটক করেছে পুলিশ। পারলারটি থেকে ১০ লাখ ১৮ হাজার টাকার জাল নোট, একটি বিদেশি পিস্তল ও তিনটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদালতপাড়া এলাকায় অবস্থিত ‘বউ সাজ’ নামে বিউটি পারলারে এই অভিযান চালানো হয়।
আটককৃতরা হলেন আলমনগর গ্রামের আলাউদ্দিনের স্ত্রী সাথী (৪২), করিমশাহ এলাকার আব্দুল সালামের মেয়ে তাশলিমা আক্তার এবং পূর্বপাড়ার মৃত আমিন মিয়ার মেয়ে খাদিজা আক্তার।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারলারের মালিক বিলকিস আক্তার বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। জিজ্ঞাসাবাদে পারলারের ম্যানেজার সাথী জানিয়েছেন, বিকেলে এক নারী ফেসিয়াল করার কথা বলে পারলারে আসেন। তিনি দরদাম করার পর একটি ব্যাগ রেখে বাইরে যান। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে ব্যাগটি থেকে জাল টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়।
এদিকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, বিকেল ৪টার দিকে ব্যাগ নিয়ে কালো পোশাক ও মুখে মাস্ক পরা এক নারী অটোরিকশায় করে এসে পারলারে যান। প্রায় আধা ঘণ্টা পর তিনি ওই পারলার থেকে বের হয়ে আসেন। এ সময় তাঁর হাতে ব্যাগটি ছিল না।
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম জানান, আটক তিন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ঘটনাটির সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে তদন্ত চলছে।