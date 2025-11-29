চার দিন ধরে শিবির কর্মী আসাদুল্লাহ নিখোঁজ, পরিবারের উদ্বেগ

বগুড়ার পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী এবং ক্যাম্পাস শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী আসাদুল্লাহ আল সাদিক (২৪) চার দিন ধরে নিখোঁজ। নিখোঁজ সাদিক গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া ইউনিয়নের শিমুলতাইড় গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে। এই ঘটনায় সাঘাটা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে তাঁর পরিবার। শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আসাদুল্লাহর পরিবার জানায়, গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। ট্রেনে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও ট্রেন মিস হওয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে রওনা হওয়ার কথা মা-বাবাকে ফোনে জানান তিনি। এর পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ এবং কোনোভাবেই তাঁর সন্ধান মিলছে না।
পরিবারের সদস্যরা রাতভর এবং পরবর্তী কয়েক দিন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো তথ্য পাননি। পরে বুধবার (২৬ নভেম্বর) সাঘাটা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। আসাদুল্লাহকে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।
সাঘাটা থানার ওসি মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, ‘আমরা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। নিখোঁজ হওয়ার পেছনে সম্ভাব্য সব কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। আশা করি, দ্রুতই কোনো অগ্রগতি পাওয়া যাবে।’
নিখোঁজ আসাদুল্লাহর ব্যাপারে কোনো তথ্য পেলে নিকটস্থ থানায় বা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ।