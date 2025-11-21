হোম > সারা দেশ > বগুড়া

শেরপুরে ভূমিকম্পে বহুতল ভবনগুলো অন্তত তিনবার দুলে ওঠে

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

ভূমিকম্পে বহুতল ভবনগুলো কেঁপে ওঠে। শেরপুরের বাসস্ট্যান্ড এলাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শেরপুরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহুতল ভবনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের সময় ভবনগুলো অন্তত তিনবার দুলে ওঠে। শেরপুর পৌর শহরের বিভিন্ন মহল্লার আতঙ্কিত লোকজন ঘরবাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে সড়কে ও খোলা জায়গায় জড়ো হয়।

শেরউড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ মাহমুদ বলে, কলেজের চতুর্থ তলায় অডিটরিয়ামে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চলছিল। ভূমিকম্প শুরু হলে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অতিথিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে কেউ আহত হননি।

শেরপুর ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি ম্যান নয়ন মিয়া জানান, ভূমিকম্পের কারণে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি।

প্রসঙ্গত, আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিকটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।

