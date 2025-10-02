স্ত্রীর মরদেহ ফেলে পালালেন স্বামী

বগুড়ার আদমদীঘিতে স্ত্রী লাভলী আক্তারের (২২) মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন স্বামী আল-আমিন—এমন অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার রাতেই পুলিশ লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়নের মোলামগাড়ি আকন্দপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আল-আমিনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী লাভলী আক্তারের পারিবারিক কলহ চলছিল। গতকাল রাতেও তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার কিছুক্ষণ পর লাভলীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান প্রতিবেশীরা। পরে তাঁরা ঘরে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় লাভলীকে দেখতে পান।
পরে প্রতিবেশীরা তাঁকে নামিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে লাভলী মারা যান। এর পরপরই আল-আমিন তাঁর স্ত্রীর মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যান বলে জানায় স্থানীয়রা।
এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘মারপিটে লাভলী আক্তারের মৃত্যু হয়েছে কি না, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।’