ধানখেতে চোখ ওপড়ানো, কান কাটা কৃষকের লাশ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 

বগুড়ার শেরপুরে ধানখেত থেকে নুরুল ইসলাম তালুকদার (৬৮) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার সীমাবাড়ী ইউনিয়নের লাঙ্গলমোড়া গ্রামে স্থানীয় কৃষকেরা তার ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নুরুল ইসলামের বাড়ি ধুনট উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। তিনি তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তিনি আর ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান না পেয়ে তার ছেলে ইমদাদুল হক (৩৭) শুক্রবার ধুনট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

সীমাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. নুরুল ইসলাম জানান, ধান কাটতে যাওয়া কৃষকেরা বেলা ১১টার দিকে প্রথমে লাশটি দেখতে পান। নিহতের গ্রাম নিশ্চিন্তপুর লাঙ্গলমোড়ার পূর্বদিকে অবস্থিত। লাশের ডান চোখ উপড়ে নেওয়া এবং ডান কান কাটা ছিল।

শেরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জয়নুল আবেদীন বলেন, আঘাতজনিত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

