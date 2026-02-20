হোম > সারা দেশ > বগুড়া

লাশ নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ, এক ঘণ্টা বন্ধ যান চলাচল

বগুড়া প্রতিনিধি

আজ সকাল ১০টার দিকে শহরতলির বেতগাড়ি এলাকায় ওভারপাস নির্মাণের দাবিতে অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় বাসের ধাক্কায় গৃহবধূ নিহত হওয়ার ঘটনায় তাঁর লাশ নিয়ে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এতে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে শহরতলির বেতগাড়ি এলাকায় এই অবরোধ করা হয়। পরে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোশারফ হোসেন সেখানে গিয়ে আলোচনা করলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে বেতগাড়ি এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন থেকে একটি ইজিবাইককে ধাক্কা দেয়। এতে একই পরিবারের চারজন আহত হন। পরে বৃহস্পতিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চামেলী খাতুন নামের একজন মারা যান।

চামেলীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে শুক্রবার সকালে তাঁর লাশ নিয়ে বেতগাড়ি লিচুতলা বাইপাস মোড়ে অবস্থান নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এতে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

অবরোধকারীদের দাবি, ঝুঁকিপূর্ণ এই মোড়ে দ্রুত ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে এবং নিহত ও আহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বগুড়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এ সময় আহত এক শিশুর চিকিৎসার জন্য তিনি ২০ হাজার টাকা সহায়তা দেন। পরে তাঁর আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। তবে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আবারও কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বগুড়ার হাইওয়ে পুলিশ সুপার আবু তোরাব মো. শামসুর রহমান বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা এখানে ওভারপাস নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল বন্ধে জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

সম্পর্কিত

শেরপুরে এলপি গ্যাসের সাবডিপো বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

মারধরে আহত নারীর মৃত্যু, একই পরিবারের ৪ জন গ্রেপ্তার

ধর্ষণ মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম কারাগারে

বগুড়ায় মহাসড়ক থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

বগুড়ায় মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে আহত যুবকের মৃত্যু

বগুড়ায় বাড়ির সামনে থেকে ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

সড়ক দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে বেরিয়ে ট্রাকচাপায় নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মী

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ে উচ্ছ্বসিত বগুড়াবাসী

জামানত হারাচ্ছেন নাগরিক ঐক্যের মান্না

বগুড়ার সাতটি আসনেই বিএনপির জয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা