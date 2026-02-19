হোম > সারা দেশ > বগুড়া

ধর্ষণ মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম কারাগারে

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়া থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার শাজাহানপুর উপজেলার মাঝিড়া বন্দর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে হিরো আলমকে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণের অভিযোগের মামলায় বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনালের বিচারক আনোয়ারুল হক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

পুলিশ জানায়, হিরো আলম ব্যক্তিগত গাড়িতে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন—এমন তথ্যের ভিত্তিতে আজ দুপুরে শাজাহানপুর থানা-পুলিশ মাঝিড়া বন্দর এলাকায় অবস্থান নেয়। সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ হাজির করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, সাদিয়া রহমান মিথিলা নামের এক নারীকে নায়িকা বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন ও গর্ভপাত করাতে বাধ্য করেন।

পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে হিরো আলমের বিরুদ্ধে মিথিলা গত বছরের ২১ এপ্রিল বগুড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন।

এ বিষয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর জানান, গ্রেপ্তার হিরো আলমকে আদালতে সোপর্দ করার পরপরই বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে পুলিশি প্রহরায় তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

বগুড়ায় মহাসড়ক থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

বগুড়ায় মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে আহত যুবকের মৃত্যু

বগুড়ায় বাড়ির সামনে থেকে ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

সড়ক দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে বেরিয়ে ট্রাকচাপায় নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মী

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ে উচ্ছ্বসিত বগুড়াবাসী

জামানত হারাচ্ছেন নাগরিক ঐক্যের মান্না

বগুড়ার সাতটি আসনেই বিএনপির জয়

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়ার সব কটি আসনে ধানের শীষ এগিয়ে

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা