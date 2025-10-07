হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়ায় ভটভটি উল্টে গরু ব্যবসায়ী নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি

আমিনুল শেখ। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার কাহালুতে গরুবোঝাই ভটভটি উল্টে আমিনুল শেখ (৪০) নামের এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকালে কাহালু-বগুড়া সড়কের শীতলাই এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত আমিনুল উপজেলার জয়তুল গ্রামের রিয়াজ শেখের ছেলে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার।

ওসি জানান, কয়েকটি গরু নিয়ে চান্দাইকোনা হাটে যাওয়ার পথে ভটভটি উল্টে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আমিনুল।

ওসি আরও জানান, লাশ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

