হোম > সারা দেশ > বগুড়া

কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

বগুড়া প্রতিনিধি

নিহত নয়া মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার কতুবপুর ইউনিয়নের বয়রাকান্দি গ্রামে নয়া মিয়া (৬৫) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তবে পুলিশের ধারণা, নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতের পরিবার জানায়, রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নয়া মিয়ার নাতি নিরব মিয়া (১৪) ও তার সহপাঠী একই গ্রামের মামুন মিয়া (১৪), কাওসার (১৫) ও রাজনের (১৬) মধ্যে লুডু খেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়।

একপর্যায়ে নয়া মিয়ার বাড়িতে ঢুকে নিরব মিয়াকে মারধর করতে থাকে কয়েকজন। এ সময় দাদা নয়া মিয়া এগিয়ে গেলে তাঁকে গাছের ডাল দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের।

নয়া মিয়ার ছেলে বিপুল মিয়া বলেন, তাঁর বাবাকে গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, নাতিকে মারধর করার সময় নয়া মিয়ার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলেছ ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

লাশ নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ, এক ঘণ্টা বন্ধ যান চলাচল

শেরপুরে এলপি গ্যাসের সাবডিপো বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

মারধরে আহত নারীর মৃত্যু, একই পরিবারের ৪ জন গ্রেপ্তার

ধর্ষণ মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম কারাগারে

বগুড়ায় মহাসড়ক থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

বগুড়ায় মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে আহত যুবকের মৃত্যু

বগুড়ায় বাড়ির সামনে থেকে ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

সড়ক দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে বেরিয়ে ট্রাকচাপায় নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মী

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ে উচ্ছ্বসিত বগুড়াবাসী

জামানত হারাচ্ছেন নাগরিক ঐক্যের মান্না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা