স্কুলব্যাগে ৪ কেজি গাঁজা, দুই কারবারি গ্রেপ্তার

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে চার কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি আটক করেছেন স্থানীয় ছাত্র-জনতা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে একটি লোকাল ট্রেন থেকে নামার সময় সন্দেহে হলে ওই দুই মাদক কারবারিকে স্থানীয় ছাত্র-জনতা ধরে গাঁজাসহ রেলওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।
জানা গেছে, আজ দুপুরে একটি লোকাল ট্রেন থেকে নামার সময় যাত্রীবেশে ওই দুই মাদক কারবারির মধ্যে একজন দৌড়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় ছাত্র-জনতা সন্দেহ হয়। একপর্যায়ে তাঁদের আটক করেন এবং তাঁদের কাছে থাকা স্কুলব্যাগে স্কচটেপে মোড়ানো একটি বান্ডিলে চার কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। পরে ছাত্র-জনতা তাঁদের সান্তাহার রেলওয়ে থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন লালমনিরহাটের দুরাকুটি গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (৩৫) এবং একই জেলার শ্বাশান কলোনির গ্রামের মৃত আনিছ আলীর ছেলে আমিনুল ইসলাম (৩৩)।
এ বিষয়ে সান্তাহার রেলওয়ে থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তাঁরা দীর্ঘদিন ট্রেনে বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা বিক্রয় করে আসছেন। উদ্ধারকৃত গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে বিকেলে বগুড়া জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।