ভোলার চরফ্যাশন সদর থানায় কর্মরত উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম (৫০) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে চরফ্যাশন থানায় দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁর মৃত্যু হয়।
চরফ্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর বাদশা জানান, ইফতার শেষে নামাজ আদায় করে নিজ কক্ষে যান সাইফুল ইসলাম। পরে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিন নেন। এর কিছুক্ষণ পর হঠাৎ অসুস্থতা অনুভব করলে সহকর্মীরা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসকেরা জানান, তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাসান মাহমুদ বলেন, হাসপাতালে আনার পর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।
সাইফুল ইসলাম পটুয়াখালী জেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের পূর্ব আউলিয়াপুর গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি আব্দুল মজিদ পেদার ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী নাছিমা, ছেলে জাহিদুল, মেয়ে লামিয়াসহ তাঁর অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।
জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে উপপরিদর্শক পদে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দেন সাইফুল ইসলাম।