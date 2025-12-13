হোম > সারা দেশ > বরিশাল

জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও গতি তৈরি করে গেছেন আল্লামা সাঈদী: সাদিক কায়েম

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া শহীদ জিয়া মাঠে গতকাল বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি সাদিক কায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘আজ যে জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সেই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও গতি তৈরি করে গেছেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)। আগ্রাসন, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজকের তরুণ প্রজন্ম যে সংগ্রাম করছে, তার বীজ তিনি বপন করে গেছেন। এ কারণেই এ প্রজন্ম তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।’

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া শহীদ জিয়া মাঠে পিরোজপুর যুব উন্নয়ন সোসাইটির আয়োজনে আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সাদিক কায়েম বলেন, ‘২০২৩ সালে যেদিন আল্লামা সাঈদী মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন আমরা তাঁর কফিন ধরে শপথ করেছিলাম—যারা তাঁকে অন্যায়ভাবে কারাবন্দী রেখেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাব। সেদিন দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শোকে ভেঙে পড়েছিল।’

সাদিক কায়েম আরও বলেন, ‘ঢাকায় তাঁর জানাজা আদায়ের চেষ্টা করা হলেও বাধা দেওয়া হয়। পরে পিরোজপুরে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে আমরা তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করি।’

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর যুব উন্নয়ন সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা ও জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে শামীম সাঈদী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সভাপতি আফজাল হোসাইন শোয়াইব।

আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলনে ইরান, ফিলিপাইন, মিসর ও বাংলাদেশের কারিরা অংশ নেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ, ভান্ডারিয়া উপজেলা আমির মো. আমীর হোসাইনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

