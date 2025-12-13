নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, আসন্ন ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র সক্রিয় রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই সাম্প্রতিক সময়ে হত্যাকাণ্ড ও হামলার ঘটনা ঘটছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
শনিবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় পটুয়াখালী শহরের শেরেবাংলা সড়কে নিজ বাসভবনের সামনে ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় বিএনপির কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলের আগে সাংবাদিকদের সামনে এসব কথা বলেন তিনি।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, গত মাসের ৫ তারিখ চট্টগ্রামে বিএনপির এক প্রার্থীর ওপর হামলা এবং সম্প্রতি ঢাকায় সংঘটিত হামলার ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। এসব ঘটনার পেছনে দেশি ও বিদেশি সংঘবদ্ধ চক্রান্তকারীরা জড়িত রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এ ধরনের জঘন্য ঘটনা চলতে দেওয়া হবে না। এর প্রতিবাদ জানাতে এবং জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সারা দেশের জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন করছে।