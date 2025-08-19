চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ: স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক রনির বিরুদ্ধে মামলা

স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলার বাদী হলেন বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের কর্মচারী বাহাদুর সিকদার।
গতকাল সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় তিনি মামলাটি করেন। নামধারী একমাত্র আসামি রনিসহ অজ্ঞাতনামা ৮০ জন। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. মিজানুর রহমান মামলার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েক দিন ধরে রনির নেতৃত্বে অজ্ঞাতনামা আসামিরা বিভিন্ন দাবিতে শেবাচিম হাসপাতাল এলাকায় আন্দোলন করছেন। এর ধারাবাহিকতায় রোববার বেলা আড়াইটার দিকে রনির নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা হাসপাতালের চিকিৎসক দিলিপ রায়ের পথরোধ করে মারধর করেছেন। তখন ঘটনাস্থলে দাঁড়ানো ছিলেন মামলার বাদী বাহাদুর। তাঁকেও মারধর করা হয়। অভিযুক্ত রনি লোহার পাইপ দিয়ে বাহাদুরের মাথায় আঘাত করেছেন। অন্য কর্মচারীরা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রাণে রক্ষা করেন।
এ সময় অন্য আন্দোলনকারীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে রোগীদের স্বজনসহ কয়েকজন কর্মচারী জখম হন।
প্রসঙ্গত, ১৪ আগস্ট রাতে শেবাচিম ওয়ার্ড মাস্টার জুয়েল চন্দ্র শীল বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় আরেকটি অভিযোগ দিয়েছেন। তবে সেটি এজাহারভুক্ত হয়নি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে মহিউদ্দিন রনি ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর নুরুজ্জামান কাফিসহ ৪২ জন নামধারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
আন্দোলনের মুখপাত্র নাভিদ নাসিফ বলেন, ‘আমরা মনে করি, আন্দোলন ভন্ডুল করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের দায়ী করা হয়েছে। আমরা এই মিথ্যা মামলার জন্য শেবাচিম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।’