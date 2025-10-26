হোম > সারা দেশ > বরিশাল

এ বছর দেশে দ্বিগুণ সাংবাদিক সহিংসতার শিকার—বরিশালে আর্টিকেল ৯৯-র সংলাপের তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশালে আর্টিকেল ৯৯ সাউথ এশিয়া আয়োজিত নারীদের নিরাপত্তাবিষয়ক সংলাপে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গত বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় চলতি বছরের ছয় মাসে সারা দেশে সহিংসতার শিকার সাংবাদিকের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। এ বছর ছয় মাসে সহিংসতার শিকার হন ৭১৫ সাংবাদিক। এর মধ্যে নারী সাংবাদিকও রয়েছেন।

রোববার বরিশালে আর্টিকেল ৯৯ সাউথ এশিয়া আয়োজিত নারীদের নিরাপত্তাবিষয়ক এক সংলাপে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আর্টিকেল ৯৯ সাউথ এশিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার শায়লা রহমান ইমা এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট ৩৬৫ জন সাংবাদিক সহিংসতার শিকার হন। কিন্তু ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সহিংসতার শিকার হন ৭১৫ সাংবাদিক। এ বছর প্রথম ছয় মাসে ৩৫০ জন সাংবাদিক সহিংসতায় বেশি আক্রান্ত হয়েছেন।

সংলাপে নারী সাংবাদিকেরা অভিযোগ করেন, তাঁরা সাংবাদিকতা করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ কারণে নারীরা এ পেশায় আসতে চান না। তবে কেউ কেউ এ পেশায় আসতে হলে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে, কেউ জায়গা ছেড়ে দেবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা জানান।

আলোচনায় মফস্বল সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি সাংবাদিকতায় মানসিকতার পরিবর্তন আনারও তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

সংলাপে আরও বক্তব্য দেন আর্টিকেল ৯৯ সাউথ এশিয়ার হেড অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিন মো. রুবায়েত হোসেন, হেড অব প্রোগ্রাম শাহ নেওয়াজ পাটোয়ারীসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের বরিশালের সাংবাদিকেরা।

