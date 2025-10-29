ঝালকাঠিতে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ১

ঝালকাঠিতে ট্রাকের ধাক্কায় মো. আলম (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় মো. কবির হোসেন (৫৮) নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে বরিশাল-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ঝালকাঠি সদর উপজেলার গাবখান ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আলম ঝালকাঠি পৌরসভায় ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণকাঠি এলাকার ফজলে আলীর ছেলে। গুরুতর আহত কবির হোসেনের বাড়ি পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এবং কাঠপট্টি এলাকার মৃত মোসলেম আলীর ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা দুজন গাবখান ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় পিরোজপুর থেকে বরিশালগামী একটি ট্রাক পেছন দিক থেকে এসে তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে তাঁরা রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন।
স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আলমকে মৃত ঘোষণা করেন এবং আহত কবির হোসেনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
এ বিষয়ে ঝালকাঠি সদর থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।