হোম > সারা দেশ > বরিশাল

সড়কে প্রাণহানির পর বিএনপি নেতার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

নাসিম উদ্দিন আকন। ছবি: সংগৃহীত

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের চার দিন পর ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসিম উদ্দিন আকনের পদের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি। গত ২৪ অক্টোবর (শুক্রবার) স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের তারিখ উল্লেখ থাকলেও আজ মঙ্গলবার এটি জানাজানি হয়।

এরই মধ্যে ২৫ অক্টোবর রাজাপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নাসিম আকন নিহত হন। এর আগে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ২৫ জানুয়ারি তাঁর দলীয় পদ স্থগিত করা হয়।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত ওই পত্রে বলা হয়েছে, ‘আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনার অব্যাহতি প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।’ পত্রে তারিখ উল্লেখ রয়েছে ২৪ অক্টোবর।

বিএনপির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, ৪ দিন আগের তারিখ দেখিয়ে মঙ্গলবার এই স্থগিতাদেশ প্রকাশ করা হয়েছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা মন্তব্য করতে দেখা যায় তাঁদের।

উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সিকদার বলেন, ‘কবরে বসে দলের কর্মকাণ্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে নাসিম আকনের পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

তবে নিহত বিএনপি নেতার ঘনিষ্ঠ দলের কেন্দ্রীয় ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে মঙ্গলবার তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে নাসিম আকনের পদ ফিরিয়ে দেওয়ার চিঠি পাঠানো হয়। এর আগে তিনি বিষয়টি জানতেন না।

পেছনের তারিখ দেখিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে রফিকুলের দাবি, ২৪ অক্টোবরেই হয়েছে। হয়তো তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে এটি প্রকাশ করা হয়নি।

সম্পর্কিত

আগুনে পুড়ল যাত্রীবাহী চলন্ত এসি বাস

ঘর আলো করেছে ৫ নবজাতক, চোখে অন্ধকার দেখছেন মুদিদোকানি সোহেল

বিএম কলেজ: বাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে অনশনে দুই ছাত্র

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মচারীদের কর্মবিরতি

হঠাৎ পদত্যাগ করলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার

নেছারাবাদের ৩টি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু এখন ‘মৃত্যুফাঁদ’

অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরুর মাংস বিক্রির চেষ্টা: পিরোজপুরে মাংস ব্যবসায়ীকে দণ্ড

বরিশাল বিএম কলেজে অবহেলায় ছাত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ, তদন্তে কমিটি

এ বছর দেশে দ্বিগুণ সাংবাদিক সহিংসতার শিকার—বরিশালে আর্টিকেল ১৯-র সংলাপের তথ্য

বরিশালে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা