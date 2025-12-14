বরিশালে বিএনপি নেত্রী নাসরিন ও সরোয়ার অনুসারীদের মধ্যে হাতাহাতি, আহত ১০

বরিশালে বুদ্ধিজীবী দিবসে শহীদ বেদিতে ফুল দিতে গিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। এ সময় নগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিনের র্যালিতে হামলা ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রতিপক্ষ মজিবর রহমান সরোয়ারের লোকজনের বিরুদ্ধে। এতে নাসরিন অনুসারী কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। আহত মরিয়ম বেগম, রিনা বেগম, শিল্পী, ইউনুস হোসেন ও আলাউদ্দিন আহমেদকে বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
বিএনপি নেত্রী নাসরিন জানান, বুদ্ধিজীবী দিবসের শ্রদ্ধা জানাতে অনুসারীদের নিয়ে তিনি পৃথকভাকে স্মৃতিস্তম্ভে যান। এর আগে যান সরোয়ার, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন, মহানগরের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদারসহ অন্যা নেতা-কর্মীরা। তাঁরা বের না হওয়ায় তিনি (নাসরিন) প্রায় আধা ঘণ্টা স্তম্ভ সীমানার বাইরে অপেক্ষা করেন। একপর্যায়ে অধৈর্য হয়ে প্রবেশ করার জন্য স্তম্ভের গেটের দিকে অগ্রসর হন। তখন সরোয়ার অনুসারী মহানগর ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি তরিকুল ইসলাম, সাব্বিরসহ আরও কয়েকজন হামলা চালান।
মহানগর ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘এখানে আমার দোষ কী বলেন। আমি তো সেভ করেছি।’
এ বিষয়ে জানতে মজিবর রহমান সরোয়ারকে ফোন দেওয়া হলেও রিসিভ করেননি।
মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক বলেন, ‘ফুল দিয়ে তাঁরা যখন যাচ্ছেন, তখন বাইরে বসে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নাসরিনের ঝামেলা হয়েছে। শুনেছি, তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়েছে। তবে কী হয়েছে, জানি না। সরোয়ার ভাইয়ের লোকজনের হামলার ঘটনা সত্য নয়।’