হোম > সারা দেশ > বরিশাল

পুলিশের হাত কামড়ে পালালেন ছাত্রদল নেতা, স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল নগরীর ভাটারখাল এলাকায় পুলিশের ওপর হামলার মামলায় গ্রেপ্তার আসামিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে আসামি ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করতে যাওয়া পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। এ সময় আসামি মহানগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম হাওলাদার এক পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে নগরীর ভাটারখাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মাসুমের স্ত্রীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হামলার ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে আজ শনিবার কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন টিএসআই মাহাবুব আলম। মামলায় আরও ৬০-৭০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন নগরীর ভাটারখাল এলাকার সোহেল হাওলাদার, মাসুমের স্ত্রী রিমি বেগম, একই এলাকার রিফাত ও শিল্পি আক্তার।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, চলতি বছর দায়ের হওয়া একটি মামলায় আসামি ছাত্রদল নেতা মাসুম হাওলাদার। পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ভাটারখাল এলাকায় যায়। তখন পুলিশের উপস্থিতি দেখে মাসুম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় ৬০-৭০ জন মিলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ও ইট ছুড়ে হামলায় এসআই নাসিম হোসেনসহ তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। এ সময় মাসুম পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। চারজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ অপসো ফার্মার শ্রমিকদের, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

আমতলীতে পার্কিং করা বাসে দুর্বৃত্তের আগুন, আটক ৫

পটুয়াখালীতে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভে অগ্নিসংযোগ

নিরাপত্তার আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী সব বাস বন্ধ

বিদেশে পাঠানোর নামে ৩২ লাখ টাকা নিয়ে প্রতারণা, বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বরিশালে মানহানির মামলা

খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎহীন মেহেন্দীগঞ্জ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

গুলশান থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত লাশটি পটুয়াখালীর ছাত্রদল নেতার

পটুয়াখালীর গলাচিপায় এসডিএফের স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিসিসি কর্মচারীদের না জড়ানোর নির্দেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা