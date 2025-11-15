পুলিশের হাত কামড়ে পালালেন ছাত্রদল নেতা, স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪

বরিশালে আসামি ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করতে যাওয়া পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। এ সময় আসামি মহানগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম হাওলাদার এক পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে নগরীর ভাটারখাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মাসুমের স্ত্রীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
হামলার ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে আজ শনিবার কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন টিএসআই মাহাবুব আলম। মামলায় আরও ৬০-৭০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন নগরীর ভাটারখাল এলাকার সোহেল হাওলাদার, মাসুমের স্ত্রী রিমি বেগম, একই এলাকার রিফাত ও শিল্পি আক্তার।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, চলতি বছর দায়ের হওয়া একটি মামলায় আসামি ছাত্রদল নেতা মাসুম হাওলাদার। পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ভাটারখাল এলাকায় যায়। তখন পুলিশের উপস্থিতি দেখে মাসুম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় ৬০-৭০ জন মিলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ও ইট ছুড়ে হামলায় এসআই নাসিম হোসেনসহ তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। এ সময় মাসুম পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। চারজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।