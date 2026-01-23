আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া সবাই

নির্বাচনী মাঠে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের ভোটের দিকে চোখ পড়েছে বরিশালের প্রার্থীদের। প্রচার করতে গিয়ে কেউ ছুটছেন আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি, কেউ আবার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার না করারও দাবি তুলেছেন। জেলার ৬টি আসনের মধ্যে তিনটিতেই ইসলামী আন্দোলন, জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের হয়রানি না করার আহ্বান জানিয়েছেন।
বরিশাল জেলার ৬টি আসনের মধ্যে সব কটিতেই এখন আওয়ামী লীগের ভোটার নিয়ে টানাটানি শুরু করেছেন প্রার্থীরা। এ বিষয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) মহানগর সম্পাদক রফিকুল আলম বলেন, বরিশাল-৫ আসনে ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ ভোট আওয়ামী লীগের আছে। বিগত ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ সালের নির্বাচন পর্যালোচনা করে এমনটা ধারণা করা হচ্ছে। এই ভোটাররা কোথায় যাবেন? এই নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের ভোটাররা প্রভাব ফেলবেন। তাই তাঁদের ভোট নিয়ে খেলা চলছে প্রার্থীদের।
বরিশাল-৫ (সদর ও নগর) আসনে প্রতীক বরাদ্দের দিনই ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী (হাতপাখা প্রতীক) সৈয়দ ফয়জুল করীম সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, ‘যারা আসামি নয়, তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। যেমন ধরেন, আমার একজন কর্মীকে বলল, সে আওয়ামী লীগ এবং কেস ঠুকে দিল। এটা প্রমাণ করতে করতে নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য প্রশাসনকে বলব লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ঠিক রাখতে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা নেই, তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে রাজনৈতিক মামলা দেওয়া যাবে না। যদি আমাকেও আপনি আওয়ামী লীগ বলেন, সেটা তো কোর্ট প্রমাণ করবে যে আমি আওয়ামী লীগ কি না। যাদের নামে গড়ে মামলা দেওয়া হয়েছে, তাদের হয়রানি করা যাবে না।’
তবে বরিশাল নগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, ‘আমাদের ৫০ ভাগ ভোট আছে। আওয়ামী লীগের ছিল ৩০ ভাগ। আওয়ামী লীগের ভোট হাতপাখা নাকি ধানের শীষে পড়বে কিংবা ভোটদানে বিরত থাকবে, বলা যায় না।’
এদিকে বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ ও মুলাদী) আসনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন এবং জাপার কারাবন্দী প্রার্থী গোলাম কিবরিয়া টিপু। গোলাম কিবরিয়ার জন্য মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন মেয়ে হাবিবা কিবরিয়া। গত বৃহস্পতিবার হাবিবা জাপার কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে ছুটে যান উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আতিকুর রহমানের বাড়িতে।
সেখানে আতিকের বাবা বজলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে হাবিবা কিবরিয়া বলেন, ‘ওনার ছেলেকেও বাবার মতো একই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওনার অনুভূতি আমি বুঝি। এখানে প্রতিহিংসার কিছুই নেই।’
বরিশাল-১ (গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া) আসনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির জহির উদ্দিন স্বপন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবাহান। সোবাহান বলেন, তাঁকে বিএনপি, আওয়ামী লীগের ভোটাররা ভোট দেবেন। তাই তাঁর কর্মীদের হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে।
ধানের শীষের প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির গৌরনদী উপজেলার আহ্বায়ক সৈয়দ সরোয়ার আলম বিপ্লব বলেন, ‘হুমকির ঘটনা মিথ্যা। আমরা সোবাহানের সমর্থকদের কোনো হয়রানি করছি না।’