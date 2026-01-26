হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশালে গভীর রাতে তরুণীর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল নগরীতে শারমিন আক্তার মীম (২১) নামের এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। আজ সোমবার নগরীর ব্যাপ্টিস্ট মিশন রোড এলাকার নাহার ম্যানশন থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল রোববার দিবাগত রাতে ওই তরুণী আত্মহত্যা করেন বলে জানা গেছে।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, শারমিন আক্তার মীম নগরীর পুলিশ লাইনস এলাকার একটি কাপড়ের শোরুমে চাকরি করতেন। তিনি ঝালকাঠির নলছিটি কুশঙ্গল গ্রামের বাসিন্দা। নগরীর ব্যাপ্টিস্ট মিশন রোড খলিফা বাড়ির নাহার ম্যানশনের একটি ফ্ল্যাটে সাবলেট থাকতেন মীম।

এ বিষয়ে ওসি আল মামুন বলেন, নাহার ম্যানশনের অন্য বাসিন্দাদের মাধ্যমে গভীর রাতে পুলিশ আত্মহত্যার খবর পায়। মীমের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তাঁর পরিবার কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

