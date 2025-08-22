সরকারি চাল বিতরণে অনিয়ম, বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নে সরকারি চাল মাপে কম দেওয়ার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মোক্তার হোসেনকে পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দেহেরগতি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক নোটিশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এতে বলা হয়, মোক্তার হোসেনকে দলীয় দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে কেন তাঁকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না, তা লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আগামী তিন দিনের মধ্যে ইউনিয়ন কার্যালয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
যদিও নোটিশে নির্দিষ্ট অভিযোগ উল্লেখ করা হয়নি, তবে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ওই দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার ও ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম চাল বিতরণের সময় মোক্তার হোসেনকে প্রতি উপকারভোগীকে ৩০ কেজির বদলে এক কেজি করে কম দেওয়ার নির্দেশ দেন।
এ ঘটনায় এক নারী উপকারভোগী সরাসরি প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে ক্ষোভে তিনি মোক্তার হোসেনকে জুতা দিয়ে মারেন। ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং পরে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অস্বস্তি দেখা দেয়। এরপরই মোক্তার হোসেনের পদ স্থগিত করা হয়।
অভিযুক্ত মোক্তার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে। চাল বিতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাকে পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’
প্রসঙ্গত, গত বুধবার (২০ আগস্ট) দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘সরকারি চাল কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।