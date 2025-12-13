হোম > সারা দেশ > বরিশাল

গুলিবিদ্ধ হওয়ার রাতেই হাদির গ্রামের বাড়িতে চুরি

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

চুরির খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা হাদির বাড়িতে ছুটে আসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গ্রামের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর রাতেই পৌর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাড়িতে চুরি হয়। ওই রাতে পরিবারের কোনো সদস্য বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না।

প্রতিবেশী গোলাম কিবরিয়া রিয়াজ জানান, ভোররাতে নামাজে যাওয়ার সময় শরিফ ওসমান হাদির বাড়ির পেছনে দুজন ব্যক্তিকে দেখতে পান। সন্দেহ হলে দাঁড়াতে বললে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

বাসা দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা আরেক প্রতিবেশী জান্নাতি আক্তার বলেন, ‘সকালে বাড়ির সামনে একটি গামছায় মোড়ানো টাকা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তিনি বিষয়টি তাঁর বড় বোন ফাতেমা বেগমকে জানান। পরে ফাতেমা বেগম বাড়িতে ঢুকে দেখতে পান একটি ঘরের আলমারি ভাঙা। আলমারিতে থাকা নগদ টাকা চোরেরা নিয়ে গেছে।’

নলছিটি থানার ওসি আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চুরির খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। বাড়ির মূল দরজা আটকানো ছিল, তবে ঘরের পার্শ্বকক্ষের একটি জানালা খোলা পাওয়া গেছে। ভেতরের প্রধান কক্ষ এখনো তালাবদ্ধ রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এসে কক্ষটি খুললে কী কী জিনিস খোয়া গেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

