নির্বাচনে বিলম্ব হলে ফাঁক দিয়ে ভারত ঢুকে পড়বে: মনি

বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মনি দাবি করেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাঁকে তিন মাস আগেই মনোনয়ন দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বরিশাল বিভাগের কারা কারা মনোনয়ন পেতে পারেন, সেসব নামের একটি তালিকাও তাঁর কাছে চাওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।
আজ সোমবার বরগুনার নাচনাপাড়া ইউনিয়নের মাযহার উদ্দিন টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজে আলেম-ওলামাদের মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল ইসলাম মনি বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকে পাথরঘাটায় মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ কারও আসেনি। এখন যে সুযোগ এসেছে, তা কেউ যেন হাতছাড়া না করেন।’
এ সময় নুরুল ইসলাম মনি উপস্থিত আলেম-ওলামাদের কাছে জানতে চান, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে কি জান্নাতে যাওয়া যাবে, আর না দিলে কি জাহান্নামে যেতে হবে? আবার কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর কথা না মেনে ইসলামিক দলের প্রতীকে ভোট না দিয়ে অন্য প্রতীকে ভোট দেন, তবে কি সেই নারী জাহান্নামে যাবেন?
নুরুল ইসলাম মনি আরও বলেন, ‘একটি ভিডিওতে দেখলাম, হাতপাখায় ভোট দিলে নাকি ভোট যাবে আল্লাহ-রাসুলের কাছে। এসব দল চাচ্ছে বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখতে। তারা চায় সময়মতো নির্বাচন না হোক। আর যদি নির্বাচন বিলম্ব হয়, তাহলে ফাঁক দিয়ে ভারত ঢুকে পড়বে।’
এ সময় জেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা শাহজালাল রুমিসহ কয়েক শতাধিক আলেম-ওলামা উপস্থিত ছিলেন।