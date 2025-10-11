হোম > সারা দেশ > বরগুনা

বরগুনায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

বরগুনা প্রতিনিধি

জুয়েল মৃধা। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনায় ১ হাজার ১৫০টি ইয়াবাসহ জুয়েল মৃধা (৪৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) ডিবি পুলিশের একটি দল ভোর ৪টার দিকে অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বরগুনা সদর উপজেলার লতাবাড়িয়া গ্রামের সুলতান মৃধার ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকের আইনে দুটি মামলা রয়েছে।

বরগুনা জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি মো. ইকরাম হোসেন বলেন, ‘আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, এক হাজার পিস ইয়াবার চালান নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে জুয়েল নামের এক ব্যক্তি। ডিবি পুলিশের একটি দল অভিযান চালায় ও একপর্যায়ে ১ হাজার ১৫০ পিস ইয়াবাসহ জুয়েল মৃধাকে তার বসতঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।’

সম্পর্কিত

বরগুনায় গৃহবধূ হত্যার দায়ে স্বামী-সতিনসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

পাথরঘাটায় মাছ শিকারে গিয়ে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

পাথরঘাটায় হরিণের দুটি মাথাসহ ৪০ কেজি মাংস জব্দ

নির্বাচনে বিলম্ব হলে ফাঁক দিয়ে ভারত ঢুকে পড়বে: মনি

বরগুনায় যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে মৃত্যু জামাতার

বিল বেশি আসায় পল্লী বিদ্যুৎকর্মীকে শিকলে বেঁধে রাখলেন নারী গ্রাহক

বরগুনায় ফের ডেঙ্গুর চোখ রাঙানি: আক্রান্ত ছাড়িয়েছে ৭ হাজার, মৃত্যু ৫১ জন

পাথরঘাটায় নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

মাদ্রাসার খাবার নষ্টের ঘটনায় বিএনপি নেতাকে শোকজ, দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা