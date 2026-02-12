হোম > সারা দেশ > বরগুনা

বরগুনা-২ আসনে ধানের শীষের নূরুল ইসলাম মনি বিজয়ী

পাথরঘাটা প্রতিনিধি

নূরুল ইসলাম মনি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনার দুটি আসনের মধ্যে বরগুনা-২ (বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী) আসনের সব কয়টি কেন্দ্রের বেসরকারী ফলাফলে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী (ধানের শীষ) ও দলটির ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি বিজয়ী হয়েছে। তিনি পেয়েছেন ৮২ হাজার ৬ ভোট।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী (দাড়িপাল্লা) ডা. সুলতান আহমদ পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৩৮৮ ভোট।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানাগেছে এ আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১২২ টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ৩২ হাজার ৭৪০। মোট পোস্টাল ভোটার ৫০০৪ জন।

