বরগুনা

যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 

হানিফ মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে হানিফ মিয়া নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে খাগড়াছড়ি থেকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর রাতে কৈতুরী নামর ওই নারীর মৃত্যু হয়।

হানিফ পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের কালীবাড়ী এলাকার চান মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় একজন চা বিক্রেতা এবং অনলাইন জুয়ায় আসক্ত বলে জানা গেছে। কৈতুরী পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া এলাকায় মোহাম্মদ মজিবুর রহমানের মেয়ে।

কৈতুরীর পারিবারিক সূত্র জানায়, কয়েক বছর আগে গার্মেন্টসে চাকরির সূত্র কৈতুরী ও হানিফের পরিচয় ঘটে। পরবর্তী সময় তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিবারের আপত্তি থাকলে পরে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের প্রথম বছর সুখে সংসার কাটলেও, কন্যাসন্তানের জন্মের পর হানিফ অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েন। অনলাইন জুয়ার জন্য টাকার প্রয়োজনে তিনি স্ত্রীর কাছে যৌতুক দাবি করতে থাকেন। পরিবার থেকে তা না পেয়ে নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। প্রতিবেশীরা একাধিকবার বাধা দিলেও হানিফ থামেননি। সংসার ভাঙার ভয়ে কৈতুরী মা-বাবার কাছেও কিছু প্রকাশ করতেন না।

১১ সেপ্টেম্বর আবারও নির্যাতনের শিকার হন কৈতুরী। এক প্রতিবেশী যার গোপনে ভিডিও ধারণ করেন। যেখানে দেখা যায়, হানিফ স্ত্রীকে নির্দয়ভাবে মারধর করছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় কৈতুরীকে শ্বশুরবাড়ি এলাকার প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই হানিফ পালিয়ে যান।

পরে জানা যায়, হানিফ এর আগেও সাতটি বিয়ে করেছেন। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই বাদী হয়ে পাথরঘাটা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পাথরঘাটা থানার ওসি মেহেদী হাসান জানান, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে হানিফকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁকে খাগড়াছড়ি থেকে পাথরঘাটায় আনার ব্যবস্থা চলছে।

