পাথরঘাটায় হরিণের দুটি মাথাসহ ৪০ কেজি মাংস জব্দ

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলাসংলগ্ন বলেশ্বর নদীর পাড় থেকে হরিণের দুটি মাথাসহ প্রায় ৪০ কেজি মাংস জব্দ করেছে চরদুয়ানী নৌ পুলিশ ফাঁড়ি। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের নাপিতের খালের মোহনা থেকে এসব জব্দ করা হয়।
চরদুয়ানী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (ভারপ্রাপ্ত) এসআই মো. সাইফুল ইসলাম মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, কিছু অসাধু হরিণশিকারি সুন্দরবন থেকে হরিণ শিকার করে নিয়ে আসছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবনের পূর্বপাড় বলেশ্বর নদীর নাপিতের খালের মোহনা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করি।
এ সময় চোরাকারবারিদের দেখে ধাওয়া করলে তিনটি বস্তায় দুটি হরিণের মাথাসহ ৪০ কেজি মাংস রেখে পালিয়ে যায় তারা। তখন কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’
এসআই সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, উদ্ধার হওয়া মাংস আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। পাশাপাশি হরিণ শিকার ও মাংস চোরাচালানে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।