বাগেরহাটে বাসচাপায় শিক্ষক নিহত, তিন ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

বাগেরহাট প্রতিনিধি

সড়কের পাশে খাদে পড়ে থাকা বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের সাইনবোর্ড-বগী আঞ্চলিক মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় আছাদুর রহমান নামের এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে মোরেলগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা দোলা পরিবহনের একটি বাস বিপরীত দিক থেকে মোটরসাইকেলে আসা শিক্ষক আছাদুর রহমানকে চাপা দিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আছাদুর রহমানকে উদ্ধার করে বাগেরহাট ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শিক্ষক আছাদুর রহমানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং সড়ক অবরোধ করে। শিক্ষার্থীরা বাসটিতে ভাঙচুরও চালায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যস্থতায় প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধ চলার পর বেলা ১১টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নিহত আছাদুর রহমান দৈবজ্ঞহাটি বিশ্বেশ্বর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। প্রায় এক বছর আগে এনটিআরসিএর মাধ্যমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা হলেও তিনি কচুয়া উপজেলার সাইনবোর্ড এলাকায় পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পীযূষ কুমার সাহা বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো মোটরসাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ে আসছিলেন আছাদুর। বাসের চাপায় গুরুতর আহত হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু বাঁচানো যায়নি।’

কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম আহমেদ খান বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। হাইওয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। র‍্যাকার দিয়ে বাসটি খাদ থেকে তুলে থানায় নেওয়া হবে। যান চলাচল এখন স্বাভাবিক। ঘটনার পরে বাসচালক ও সহযোগী পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’

