হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

স্বামীকে ভিডিও কলে রেখে নারীর আত্মহত্যার চেষ্টা, হাসপাতালে মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে কীটনাশক পান করে পিয়াসী (২২) নামের এক নারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ রোববার গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে গত শুক্রবার নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বামীকে ভিডিও কলে রেখে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই নারী। পরে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করান।

মৃত পিয়াসী উপজেলার কামারগ্রামের সজীব শেখের স্ত্রী।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সজীব শেখ ঢাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। এর আগেও পিয়াসী বিষ পান করে সে যাত্রায় বেঁচে যান।

এ বিষয়ে মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলুল হক বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি, এখন পর্যন্ত ওই পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

সম্পর্কিত

ভ্যানগাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় নারী নিহত

বাগেরহাটে ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু

৯ ভারতীয় জেলে জেলহাজতে

‘গরু চুরি করতে এসে’ গণপিটুনিতে একজন নিহত, ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

সাগরে মাছ শিকার: ৬টি ট্রলার জব্দসহ ১০৪ জন আটক

মোংলা ও দাকোপ: ২ নদীতে ঝুঁকি ১০ হাজার শ্রমিকের

ট্রলারসহ ১৪ ভারতীয় জেলে নৌবাহিনীর হাতে আটক

ফকিরহাটে হঠাৎ ডেঙ্গুর প্রকোপ: ১০ দিনে ভর্তি ২৫, মৃত্যু ১

বাগেরহাটে গভীর রাতে দুর্বৃত্তের হামলায় যুবদল নেতা নিহত

অবৈধভাবে মাছ ধরার অভিযোগে সুন্দরবনে ৪ জেলে আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা