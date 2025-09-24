হোম > নারী

বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের কিংবদন্তি উইনি

ফিচার ডেস্ক

উইনি ম্যান্ডেলা। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের নেত্রী উইনি ম্যান্ডেলা। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের এক কিংবদন্তি চরিত্র। তিনি নেলসন ম্যান্ডেলার দ্বিতীয় স্ত্রী। যখন ম্যান্ডেলা প্রায় ২৭ বছর কারাবন্দী ছিলেন, তখন উইনি বাইরে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক কল্যাণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী। তিনি সোয়েতোতে সমাজকর্মী দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর সেবায় কাজ করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব, সাহস ও স্পষ্টভাষী অবস্থান তাঁকে ‘মাদার অব দ্য নেশন’ খেতাব এনে দেয়। উইনি ম্যান্ডেলা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এবং মৃত্যুবরণ করেন ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল।

