সাফা উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন পারভীন মাহমুদ

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও উদ্যোক্তা পারভীন মাহমুদ পেয়েছেন সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা) প্রদত্ত লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। গতকাল মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে হোটেল সিনামন লাইফে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা দেওয়া হয়।
একই মঞ্চে উদ্বোধন হয় সিএমএ শ্রীলঙ্কার সিলভার জুবিলি ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কনফারেন্স ২০২৫। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পারভীন মাহমুদ বর্তমানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), মাইডাস ফাইন্যান্স, হারস্টোরি ফাউন্ডেশন ও শাশা ডেনিমসের চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি ইউসেপ–বাংলাদেশ ও অ্যাসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউটের (আইসিএবি) প্রথম নারী সভাপতি এবং সাফা বোর্ডের প্রথম নারী সদস্য ও সভাপতি। সাফার ইতিহাসে এটি নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অর্জন।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন পারভীন মাহমুদ। তিনি লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের প্রগ্রেসিভ মেলভিন জোন্স ফেলো এবং ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে টপ ৫০ প্রফেশনাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার উইমেন অ্যাওয়ার্ডস অর্জন করেন।