আইফোন ১৭ এয়ারসহ যেসব পণ্য আনল অ্যাপল, ফিচার ও দাম জানুন

অ্যাপলপ্রেমীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। নানা জল্পনা-কল্পনা ও গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে অ্যাপল আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে তাদের বহুল আলোচিত, নতুন প্রজন্মের এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন—আইফোন ১৭ এয়ার। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোতে অ্যাপলের সদর দপ্তরে ‘অ ড্রপিং’ নামের এক জমকালো ইভেন্টে এ ঘোষণা দেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী টিম কুক। তিনি নতুন আইফোনটিকে আখ্যা দেন ‘আইফোনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি’ হিসেবে।
অ্যাপল দীর্ঘদিন পর আইফোনের বড় ধরনের নতুন নকশা নিয়ে হাজির হলো। অনুষ্ঠানটি ছিল হার্ডওয়্যার-নির্ভর, যেখানে নতুন এয়ারপডস প্রো ৩ এবং তিনটি হালনাগাদ করা অ্যাপল ঘড়ির মডেলের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা অ্যাপলের এই পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হলেও নতুন উদ্ভাবনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে শেয়ারবাজারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আনেনি। গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অ্যাপলের শেয়ারের দাম ১ দশমিক ৫ শতাংশ কমে যায়, যা এ বছরের শুরু থেকে ৪ শতাংশ হ্রাসের অংশ।
আইফোন ১৭ সিরিজে এসেছে চারটি মডেল
সব মডেলেই আগের তুলনায় আরও টেকসই ‘সিরামিক শিল্ড’ ডিসপ্লে ব্যবহৃত হয়েছে। আইফোন ১৭ প্রোর নকশা সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। কারণ এতে যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী ব্যাটারি, বেশি মেমোরি এবং উন্নত তাপ ব্যবস্থাপনা। আইফোন এয়ার মডেলটি তৈরি হয়েছে ‘স্পেসক্রাফট টাইটানিয়াম’ দিয়ে, যার পুরুত্ব মাত্র ৫ দশমিক ৬ মিলিমিটার।
আইফোন এয়ারে থাকবে ‘সারা দিন চলার মতো ব্যাটারি লাইফ’। যদিও নির্দিষ্ট ঘণ্টা উল্লেখ করা হয়নি।
স্ক্রিন ও রঙের বৈচিত্র্য
নতুন রঙের মধ্যে রয়েছে ‘ল্যাভেন্ডার’ বা হালকা বেগুনি (আইফোন ১৭), ‘আকাশি নীল’ (আইফোন এয়ার) ও ‘কসমিক অরেঞ্জ’ বা গাঢ় কমলা (আইফোন ১৭ প্রো)। অ্যাপলের বিপণন বিভাগের প্রধান গ্রেগ জসউইয়াক জানিয়েছেন, পুরো অনুষ্ঠানটি আইফোন ১৭ প্রো দিয়েই ধারণ করা হয়েছে।
আইফোন ১৭ এয়ার
আইফোন ১৭
আইফোন ১৭ প্রো
এই মডেলের পেছনে ক্যামেরার ডিজাইনে পরিবর্তন এসেছে।
আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স
অ্যালুমিনিয়াম বডি (যেন তাপ সহজে বের হয়ে যায়)
এয়ারপডস প্রো ৩: সরাসরি অনুবাদ ও হৃৎস্পন্দন পরিমাপক
তিন বছর পর অ্যাপলের এয়ারপডস প্রো হালনাগাদ হয়েছে। এয়ারপডস প্রো ৩তে যুক্ত হয়েছে—
উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, একজন ইংরেজিভাষী যদি স্পেনে ভ্রমণ করেন, তাহলে স্প্যানিশ ভাষার কথা এয়ারপডসে সরাসরি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে বাজবে এবং অন্য ব্যক্তির কণ্ঠের শব্দ কমে যাবে, যাতে ব্যবহারকারী অনুবাদে মনোযোগ দিতে পারেন। পরে ব্যবহারকারীর আইফোন ইংরেজি থেকে স্প্যানিশে অনুবাদ করে প্রতিপক্ষকে জানাবে। এমন অনুবাদ ফিচার আগেই গুগল ও স্যামসাং এনেছিল।
নতুন তিনটি অ্যাপল ঘড়ি
১. অ্যাপল ঘড়ি সিরিজ ১১
অ্যাপলের মতে, এটি তাদের এখন পর্যন্ত ‘সবচেয়ে পাতলা ও আরামদায়ক’ ঘড়ি। এতে থাকছে—
২. অ্যাপল ওয়াচ এসই ৩
কম দামের এই সংস্করণে শক্তিশালী চিপ যুক্ত হয়েছে, যার ফলে এখন অলওয়েজ-অন ডিসপ্লে ফিচার এই ঘড়িতে ব্যবহার করা সম্ভব।
৩. অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ৩
স্বাস্থ্য ফিচারে জোর
অ্যাপলের নতুন ডিভাইসগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
অ্যাপল ওয়াচ এসই ৩: তাপমাত্রা পরিমাপক ফিচার ব্যবহার করে এটি মেয়েদের ওভুলেশনের সময় সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে।
এয়ারপডস প্রো ৩: এটি ব্যবহারকারীর হৃৎস্পন্দন ও ব্যায়ামের সময় ক্যালরি খরচ হিসাব করতে পারবে এবং অ্যাপল ফিটনেস প্লাম অ্যাপে ৫০ ধরনের ব্যায়াম ট্র্যাক করতে পারবে।
এই অনুষ্ঠানে আইফোন ১৭ সিরিজের সঙ্গে বেশ কিছু নতুন আনুষঙ্গিক পণ্যও উন্মোচন করা হয়েছে। অ্যাপল সব সময়ই নতুন আইফোনের সঙ্গে আনুষঙ্গিক পণ্যের একটি সম্পূর্ণ নতুন সেট নিয়ে আসে এবং এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
নতুন অ্যাকসেসরিজ
নতুন মোবাইল কেস
অ্যাপল তাদের আগের চামড়ার কেসগুলো বন্ধ করেছে। এর পরিবর্তে তারা ফাইনউভেন (FineWoven) নামে একটি নতুন পরিবেশবান্ধব কাপড়ের কেস এনেছে। এই কেসগুলো দেখতে ও স্পর্শে অনেক উন্নতমানের এবং এটি আইফোনের নতুন ডিজাইন ও রঙের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে যায়। এই কেসগুলো আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ এয়ার এবং প্রো মডেলগুলোর জন্য পাওয়া যাবে।
নতুন ম্যাগসেইফ
নতুন আইফোন সিরিজের জন্য নতুন ডিজাইনের ও রঙের ম্যাগসেইফ কেস ও ওয়ালেট এসেছে। এই পণ্যগুলো ফাইনউভেন উপাদান দিয়ে তৈরি, যা চামড়ার মতো দেখতে হলেও আরও টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব। এগুলোর রং নতুন আইফোনগুলোর রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
অন্যান্য চার্জিং অ্যাকসেসরিজ
অনুষ্ঠানে নতুন একটি ম্যাগসেইফ ডক এবং নতুন ধরনের বেতার চার্জার দেখানো হয়েছে, যা একই সঙ্গে আইফোন, অ্যাপল ঘড়ি এবং এয়ারপডস চার্জ করতে পারে।
নতুন আইফোনের মতোই এসব আনুষঙ্গিক পণ্যও নতুন রঙে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রয়েছে কসমিক অরেঞ্জ, ডিপ ব্লু ও সিলভার।
আইফোনের দাম কত
যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর অ্যাপলের পণ্য আমদানিতে শুল্কের কারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ১১০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতির আশঙ্কা করছিল। তবে ডিভাইসগুলোর দামে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি।
আইফোন ১৭ বেস মডেলের দাম গত বছরের আইফোন ১৬-এর মতোই রয়েছে। সবচেয়ে ভালো খবর হলো, একই দামে আপনি এবার ১২৮ জিবির বদলে ২৫৬ জিবি স্টোরেজ পাবেন।
আইফোন ১৭ প্রো ও প্রো ম্যাক্স—এ দুটি প্রো মডেলের দাম গত বছরের তুলনায় সামান্য বেড়েছে, প্রায় ৫০ থেকে ১০০ মার্কিন ডলার। তবে দাম বাড়ার একটি কারণ হলো, এই মডেলগুলোতে এবার আর ১২৮ জিবি স্টোরেজ অপশন নেই, এর পরিবর্তে শুরু হয়েছে ২৫৬ জিবি থেকে।
আইফোন ১৭-এর ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ৭৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯৭ হাজার ৬৩৩ টাকা)
আইফোন ১৭ এয়ারের ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ৯৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার ১৫৮ টাকা)
আইফোন ১৭ প্রোর ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ১ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৬ টাকা)
আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ১ হাজার ১৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬১৪ টাকা)
আইফোন ১৭ এয়ার মডেলটি গত বছরের আইফোন ১৬ প্লাস মডেলের জায়গা নিয়েছে এবং এর দাম কিছুটা বেশি। গত বছর আইফোন ১৬ প্লাসের দাম শুরু হয়েছিল ৮৯৯ ডলার থেকে, সেখানে আইফোন ১৭ এয়ারের দাম শুরু হয়েছে ৯৯৯ ডলার থেকে। এই দাম বাড়ার কারণ হলো, আইফোন ১৭ এয়ারে আরও উন্নতমানের ডিজাইন এবং প্রো মডেলের মতো এ১৯ প্রো চিপ ব্যবহার করা হয়েছে।
কবে আসছে বাজারে
সব ডিভাইসের প্রি-অর্ডার শুরু হয়ে গেছে এবং বাজারে পাওয়া যাবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে।
তথ্যসূত্র: সিএনএন, সিনেট ও অ্যাপল