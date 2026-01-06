সান ফ্রান্সিসকোতে রোবোট্যাক্সি নামাচ্ছে উবার

উবার তাদের বৈশ্বিক রাইড-শেয়ার প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করতে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাস্টম রোবোট্যাক্সি। সোমবার লাস ভেগাসে এই স্বচালিত যান উন্মোচন করে প্রতিষ্ঠানটি। গুগল-মালিকানাধীন ওয়েমোর ঘাঁটি সান ফ্রান্সিসকো থেকেই রোবোট্যাক্সি সেবা চালুর পরিকল্পনা করেছে উবার।
এই রোবোট্যাক্সি তৈরি হচ্ছে স্বচালিত যান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নুরো (Nuro) ও বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা লুসিডের (Lucid) যৌথ উদ্যোগে। পুরো প্ল্যাটফর্মটি পরিচালিত হবে বিশ্বখ্যাত এআই চিপ নির্মাতা এনভিডিয়ার প্রযুক্তিতে।
গত বছর উবার ও এনভিডিয়া ২০২৭ সাল থেকে ধাপে ধাপে এক লাখ রোবোট্যাক্সি মোতায়েনের লক্ষ্যে কৌশলগত অংশীদারত্ব ঘোষণা করে।
এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং বলেন, উবারের সঙ্গে মিলে আমরা এমন একটি কাঠামো গড়ে তুলছি, যা শিল্পজুড়ে বৃহৎ পরিসরে স্বচালিত যান পরিচালনার পথ খুলে দেবে। একসময় যা ছিল কল্পবিজ্ঞান, তা এখন দ্রুতই দৈনন্দিন বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে।
ছয় যাত্রী বহনে সক্ষম লুসিড গ্র্যাভিটি মডেলের এই রোবোট্যাক্সিতে থাকছে উবার-ডিজাইন করা উন্নত ইন-ক্যাবিন অভিজ্ঞতা। লাস ভেগাসের ফন্টেইনব্লো রিসোর্টে এনভিডিয়ার প্রদর্শনীতে গাড়িটি প্রদর্শিত হয়।
সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক এই রোবোট্যাক্সিতে থাকবে ইন্টারঅ্যাকটিভ স্ক্রিন, যার মাধ্যমে যাত্রীরা আসন গরম করা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও সংগীতসহ বিভিন্ন সুবিধা নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। প্রয়োজনে সাপোর্ট টিমের সঙ্গে যোগাযোগ বা গাড়িকে থামানোর নির্দেশ দেওয়ার সুবিধাও থাকবে।
গত মাসে রোবোট্যাক্সিগুলোর সড়ক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে পরীক্ষার সময় চালকের আসনে একজন মানুষ উপস্থিত রাখা হচ্ছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন মিললে চলতি বছরের শেষ দিকেই সান ফ্রান্সিসকোতে উবারের রোবোট্যাক্সি সেবা চালু হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
উবারের বৈশ্বিক স্বচালিত যানবিভাগের প্রধান সারফরাজ মারেদিয়া বলেন, লুসিড ও নুরোর সঙ্গে অংশীদার হয়ে অত্যাধুনিক রোবোট্যাক্সি বাজারে আনতে পেরে উবার গর্বিত।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি শহরে উবার অ্যাপের মাধ্যমে গুগল-মালিকানাধীন ওয়েমো পরিচালিত রোবোট্যাক্সি ডাকার সুবিধা পাচ্ছেন ব্যবহারকারীরা।
সান ফ্রান্সিসকোতে ওয়েমোর রোবোট্যাক্সি ইতিমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং অনেক পর্যটকের জন্যও আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। শহরটিতে ওয়েমোর রোবোট্যাক্সির সংখ্যা ৮০০টির বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। সামনের মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের আরও ১০টি শহর এবং লন্ডনে এই সেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।
এদিকে অ্যামাজনের মালিকানাধীন জুক্স সীমিত পরিসরে ‘এক্সপ্লোরার্স’ কর্মসূচির আওতায় সান ফ্রান্সিসকোর কিছু এলাকায় চালকবিহীন রাইড সেবা শুরু করেছে।