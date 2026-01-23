হোম > প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হচ্ছে না টিকটক, চূড়ান্ত চুক্তিতে যা আছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

ওটিকটক গতকাল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে, তারা এমন একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছে, যার মাধ্যমে জনপ্রিয় এই শর্ট ভিডিও অ্যাপটি যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে টিকটক নিষিদ্ধ করার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল, দীর্ঘদিনের সেই টানাপোড়েনের অবসান ঘটল এই চুক্তির মাধ্যমে।

২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে টিকটকের চীনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স যদি তাদের মার্কিন কার্যক্রম আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করতে ব্যর্থ হতো, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপটি নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই আইন কার্যকরের সময়সীমা বারবার পিছিয়ে দিয়েছিলেন।

বাইটড্যান্স চীনা কোম্পানি হওয়ায় ব্যবহারকারীদের তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়ে কয়েক বছর ধরে ওয়াশিংটন টিকটককে তাদের ব্যবসা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের আশঙ্কা ছিল, বেইজিং হয়তো কোম্পানিটিকে ব্যবহারকারীদের তথ্য হস্তান্তরে বাধ্য করতে পারে। তবে টিকটক এবং বাইটড্যান্স শুরু থেকেই এই দাবি অস্বীকার করে আসছে।

২০২০ সালে ট্রাম্প প্রথমবার টিকটক নিষিদ্ধের কথা বলেন, যা জো বাইডেনের আমলে আরও গতি পায়। ২০২৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বাইডেন একটি আইনে স্বাক্ষর করেন, যেখানে বলা হয়, বাইটড্যান্সকে হয় টিকটক বিক্রি করতে হবে, না হয় নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাইটড্যান্স ও মার্কিন সরকারের মধ্যে আইনি লড়াই শুরু হয় এবং গত বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপটি ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টার জন্য অফলাইন হয়ে গিয়েছিল। পরে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অ্যাপটি আবার সচল হয়।

গত সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপটি সচল রাখতে তিনি চীনের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছেন।

টিকটকের প্রধান নির্বাহী শৌ জি চিউ জানান, গত ডিসেম্বরে আমেরিকান ও বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে টিকটকের মার্কিন ব্যবসা পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টিকটকের সাম্প্রতিক ঘোষণায় এই চুক্তির আরও বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

চুক্তি অনুযায়ী, টিকটক ‘ইউএসডিএস জয়েন্ট ভেঞ্চার এলএলসি’ নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ ডেটা প্রাইভেসি এবং সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থার মাধ্যমে মার্কিন ব্যবহারকারীদের তথ্য, অ্যাপ এবং অ্যালগরিদম সুরক্ষিত রাখবে।

এই চুক্তি নিয়ে ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘টিকটককে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।’

