পোষা প্রাণীদের জন্য গ্যাজেট

বাড়িতে পোষা প্রাণী রাখা অনেকের শখ। তবে নানা প্রতিকূলতার কারণে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এসব প্রতিকূলতা দূর করতে বাজারে এসেছে বিশেষ ধরনের গ্যাজেট, যেগুলো এখন প্রাণী পোষা আরও সহজ করে তুলছে।
পেটলিব্রো এআই ক্যামেরা
পোষা প্রাণীদের প্রতি খেয়াল রাখতে পেটলিব্রো নামে একটি প্রতিষ্ঠান এনেছে এআই-চালিত স্কাউট ক্যামেরা, যেটি দিয়ে বাসায় পোষা কুকুর, বিড়াল বা অন্যান্য প্রাণীর ওপর নজর রাখা যাবে। বাসায় যেকোনো জায়গায় স্থাপন করে অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এই ক্যামেরা। ৩৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত যা ঘুরতে পারে এবং পোষা প্রাণীকে নির্দিষ্ট করে ট্র্যাক করা যায়। এর এআই ফিচার প্রাণীর হাঁটা, খেলা করা, খাওয়াসহ নানা কর্মকাণ্ড চিনতে পারে। কোনো কিছু ঘটলে তা অ্যাপের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারে। এ ছাড়া ক্যামেরাটিতে নাইট ভিশন ও দ্বিমুখী অডিও ফিচার আছে। পেটলিব্রোর এই স্কাউট স্মার্ট ক্যামেরা বিভিন্ন দামে পাওয়া যাবে অনলাইন শপে।
স্মার্ট ফুড ফিডার
পোষা প্রাণীদের গ্যাজেট নিজে কাজ করা পেটলিব্রো আরও একটি স্মার্ট গ্যাজেট এনেছে বাজারে। এটি ফুড ফিডার। পোলার ওয়েট ফুড ফিডার নামের গ্যাজেটটি প্রাণীর খাবার বেশি সময় ধরে সতেজ রাখতে তৈরি করা হয়েছে। বিড়াল বা কুকুরের ভেজা খাবারও অনেকক্ষণ টাটকা রাখবে এটি। এর তিনটি অংশে তিন ধরনের খাবার রাখা যাবে। প্রায় তিন দিন পর্যন্ত খাবার সতেজ রাখতে পারে এটি। দূরে থেকেও পোষা প্রাণীকে সময়মতো খাবার দেওয়া যাবে এর মাধ্যমে। খাবারের সময়সূচিও ঠিক করে দেওয়া যাবে। স্টেইলনেস স্টিল এবং প্লাস্টিক— দুই ধরনের স্মার্ট ফিডার পাওয়া যায়। পেটলিব্রো জানিয়েছে, প্লাস্টিক ফিডারগুলো নিরাপদ, যা খাবারে কোনো প্রভাব ফেলবে না।
অটোমেটিক লিটার বক্স
বিড়াল তার স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে মলমূত্র মাটির নিচে পুঁতে রাখতে পছন্দ করে। এই কাজ ঝামেলাহীনভাবে কিংবাপরিষ্কার করার জন্য পেটকিট পুরাম্যাক্স ২ অটোমেটিক লিটার বক্স বেশ উপকারী। এই লিটার বক্স নিজে থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। বিড়াল ব্যবহার করার পর ভেতরের ময়লা আলাদা করে একটি সিল করা বর্জ্য বিনে জমা হয়। সে কারণে দুর্গন্ধ বাইরে ছড়ায় না। দুর্গন্ধ কমানোর জন্য এতে সাইট্রাস-জাতীয় সুগন্ধযুক্ত ডিওডোরাইজিং স্প্রে আছে, যা প্রতিবার পরিষ্কারের পর এবং সারা দিন নির্দিষ্ট সময় পরপর কাজ করে। এর বড় সুবিধা হলো, এটি স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
স্মার্ট কলার
পোষা কুকুরের জন্য স্মার্ট কলার এনেছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ফাই। একে বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এআই-চালিত স্মার্ট কলার। তাদের নতুন সিরিজ থ্রি প্ল্যাস কলারটি কুকুরের গতিবিধি, স্বাস্থ্য এবং অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে। প্রাণীর মালিকেরা তাঁদের অ্যাপল ওয়াচের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। জিপিএস ট্র্যাকিংসহ এই কলারে আছে কার্যকলাপ, ঘুম, খাওয়া এবং পান করার আচরণ পর্যবেক্ষণের ফিচার। পর্যবেক্ষণ করা যাবে পোষা প্রাণীর স্বাস্থ্য। ব্যাটারিচালিত এই কলার আইপি৬৮ রেটিংপ্রাপ্ত পানিরোধী। এটির ব্যাটারি লাইফ তিন মাস পর্যন্ত।