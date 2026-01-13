হোম > প্রযুক্তি

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

দেশের সাধারণ মানুষের হাতে স্মার্টফোন পৌঁছে দিতে এবং ডিজিটাল সেবা আরও সহজলভ্য করতে বড় ধরনের পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিশেষ করে কাগজের নোট ছাপানো ও ব্যবস্থাপনায় বছরে রাষ্ট্রের ব্যয় হয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। এই ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনতে ক্যাশলেস লেনদেন ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তার ওপরও ব্যাপকভাবে জোর দিচ্ছে সরকার।

এর অংশ হিসেবে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) কার্যক্রম চালু করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এর মধ্য দিয়ে দেশের নেটওয়ার্কে নতুন যুক্ত হওয়া অবৈধ হ্যান্ডসেট বন্ধ করা হবে।

এই দুই পদক্ষেপ কার্যকর করতে স্মার্টফোনের দাম সাধারণের হাতের নাগালে আনতে উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) মোবাইল ফোন আমদানিতে বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি বা শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। এর ফলে পূর্ণাঙ্গ মোবাইল ফোন আমদানিতে শুল্কের হার প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেল।

আজ মঙ্গলবার এনবিআর থেকে জারি করা পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বাজারে আমদানিকৃত এবং দেশে সংযোজিত—উভয় ধরনের মোবাইল ফোনের দামই উল্লেখযোগ্য হারে কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফোন আমদানিতে ৬০ শতাংশ শুল্ক কমাল এনবিআর

কত কমবে মোবাইলের দাম?

এনবিআর-এর হিসাব অনুযায়ী, এই শুল্ক হ্রাসের ফলে ক্রেতারা সরাসরি আর্থিক সুবিধা পাবেন:

আমদানিকৃত ফোন: ৩০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ আমদানিকৃত মোবাইলের দাম আনুমানিক ৫ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত কমতে পারে।

দেশে সংযোজিত ফোন: দেশীয় কারখানায় সংযোজিত ৩০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের ফোনের দাম আনুমানিক ১ হাজার ৫০০ টাকা হ্রাস পাবে।

দেশীয় শিল্প রক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ

শুধু আমদানিকৃত ফোন নয়, দেশীয় মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে অসম প্রতিযোগিতার মুখে না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। এনবিআরের দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ বা উপকরণ আমদানিতে শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে দেশীয় শিল্পের উপকরণ আমদানিতে শুল্কের হার ৫০ শতাংশ কমেছে।

এনবিআর জানিয়েছে, স্মার্টফোনের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। স্মার্টফোন সস্তা হলে দেশের আরও বেশি নাগরিক ডিজিটাল সেবার আওতায় আসবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নাগরিকদের হাতে প্রযুক্তি তুলে দিতে শুল্ক কমানোর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও এনবিআর আশা প্রকাশ করেছে।

বাজারে এই নতুন দাম কার্যকর হলে মোবাইল হ্যান্ডসেট বিক্রি ও ডিজিটাল নিরাপত্তায় নতুন করে গতি আসবে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি খাতের সংশ্লিষ্টরা।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা