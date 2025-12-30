হোম > প্রযুক্তি

২০২৬ সালে আলোচনায় থাকবে যেসব প্রযুক্তি

টি এইচ মাহির 

নতুন বছর মানেই প্রযুক্তির নতুন দিক। ২০২৬ সালেও প্রযুক্তির জগতে কিছু নতুন, আবার কিছু পরিচিত প্রযুক্তি বড় আলোচনায় থাকবে। বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তিবিদ ও বিখ্যাত ম্যাগাজিনগুলোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আগামী বছরে যেসব প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে, সেগুলো ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের অংশ হয়ে উঠছে।

কর্মক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই জেনারেটিভ এআই এখন আর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে নেই। মাত্র দুই বছর আগেও এই প্রযুক্তি মূলত পাইলট প্রকল্পে ব্যবহৃত হতো। যেমন চ্যাটবট, ছবি কিংবা ভিডিও তৈরি। কিন্তু ২০২৬ সালে এসে সেই সময় শেষ হচ্ছে। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, জেনারেটিভ এআই এখন পাইলট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্ল্যাটফর্মে রূপ নিচ্ছে। এর অর্থ হলো এআই সরাসরি অফিসের দৈনন্দিন কাজে যুক্ত হবে। রিপোর্ট লেখা, ডেটা বিশ্লেষণ, কোড তৈরি, গ্রাহক সেবা—সবখানেই এআই সহকারী হিসেবে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ওপেনএআই। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময় এআই-চালিত নতুন চাকরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম চালুর পরিকল্পনা করছে। লাখ লাখ কর্মীর জন্য এআই সার্টিফিকেশন চালু করে একটি এআই-প্রস্তুত কর্মী বাহিনী তৈরিই তাদের মূল লক্ষ্য।

ডিজিটাল টুইন

ডিজিটাল টুইন নতুন কোনো প্রযুক্তি নয়, তবে ২০২৬ সালে এটি হয়ে উঠবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজভাবে বললে ডিজিটাল টুইন হলো কোনো বাস্তব বস্তু বা সিস্টেমের ভার্চুয়াল কপি। এই কপি রিয়েল-টাইম ডেটার মাধ্যমে বাস্তব বস্তুটির সব তথ্য দেখাতে পারে। কারখানা, ভবন বা বিমানের ডিজিটাল টুইন থাকলে কম্পিউটারে বসেই জানা যাবে সেটির বর্তমান অবস্থা, কাজের গতি, সমস্যা কিংবা সম্ভাব্য ঝুঁকি। উৎপাদন, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে এই প্রযুক্তি কাজকে আরও দক্ষ ও নিরাপদ করে তুলবে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২৬ সালে ডিজিটাল টুইন অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-পাইলট হিসেবে কাজ করবে।

হাইপার অটোমেশন

হাইপার অটোমেশন মানে শুধু কাজ স্বয়ংক্রিয় করা নয়, বরং যতটা সম্ভব মানব হস্তক্ষেপ ছাড়াই পুরো প্রক্রিয়াকে অটোমেট করা। এখানে ব্যবহার করা হয় রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং ও এআই এজেন্ট।

এই পদ্ধতিতে একটি সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর না করে একাধিক প্রযুক্তিকে একসঙ্গে কাজে লাগানো হয়। ফলে জটিল কাজও সহজ হয়ে যায়। শিল্প পর্যবেক্ষকদের মত অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো এইচআর, সরবরাহ ব্যবস্থা, হিসাবরক্ষণ ও গ্রাহক সেবায় হাইপার অটোমেশনের ওপর বেশি নির্ভর করবে। এতে অনেক প্রতিষ্ঠানের খরচ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসতে পারে।

ডোমেন-স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল

বর্তমান বড় ভাষা মডেলগুলো (এলএলএম) অনেক কাজে ভালো হলেও নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক বা শিল্প খাতে সব সময় যথেষ্ট নির্ভুল নয়। এই সীমাবদ্ধতা কাটাতেই আসছে ডোমেন-স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা ডিএসএলএম। এই মডেলগুলো নির্দিষ্ট কোনো খাতের তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়। যেমন স্বাস্থ্য, আইন কিংয়বা ব্যাংকিং।

ফলে সাধারণ মডেলের তুলনায় এগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য খাতের জন্য তৈরি একটি ভাষা মডেল চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য অনেক ভালো বুঝতে পারে। প্রযুক্তিবিদদের ধারণা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে ডিএসএলএম হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এআই প্রযুক্তিগুলোর একটি।

জিরো ট্রাস্ট আর্কিটেকচার

সাইবার নিরাপত্তায় ২০২৬ সালে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হতে যাচ্ছে জিরো ট্রাস্ট আর্কিটেকচার। মডেলটির মূল ধারণা খুব সহজ, তা হলো ‘কাউকে বিশ্বাস না করে, যাচাই করা।’ এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যবহারকারী, ডিভাইস বা নেটওয়ার্ককে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করা হয় না। প্রতিটি অ্যাকসেস অনুরোধ আলাদাভাবে যাচাই করতে হয়। বিষয়টি অনেকটা বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থার মতো। প্রতিটি ধাপে পরীক্ষা। ফলে যদি কোনো হ্যাকার নেটওয়ার্কে ঢুকেও পড়ে, তার কার্যক্রম খুব সীমিত থাকে। বর্তমানে করপোরেট নেটওয়ার্কগুলো ক্লাউড, রিমোট ওয়ার্ক ও বিভিন্ন সিস্টেমে ছড়িয়ে আছে। এই জটিলতার কারণে জিরো ট্রাস্ট মডেল আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পূর্বাভাস মতে, ২০২৬ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান জিরো ট্রাস্ট আর্কিটেকচার এবং এআই-চালিত সাইবার বিশ্লেষণ ব্যবহার করবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ২০২৬ সালে প্রযুক্তি বাস্তব জীবনের কাজকে সহজ, নিরাপদ ও দক্ষ করে তোলার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে। জেনারেটিভ এআই থেকে শুরু করে সাইবার নিরাপত্তা—সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আরও পরিণত ও ব্যবহারিক রূপ নেবে।

সূত্র: টেকনোলজি ম্যাগাজিন ও ফোর্বস

