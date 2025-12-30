সার্চিংয়ের পাশাপাশি ক্রোম ব্রাউজারে যেসব কাজ করা যায়

গুগল ক্রোম ব্রাউজার আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করলেও এর অ্যাড্রেসবার কিংবা ওমনিবক্সে থাকা অনেক দরকারি ফিচার জানার বাইরে থাকে। শুধু সার্চিং নয়, এই অ্যাড্রেসবার থেকে অনেক কাজ দ্রুততম সময়ে করা সম্ভব। এটি অফিস কিংবা অনলাইন মিটিংয়ে সময় বাঁচাতে সাহায্য করে।
এআই চ্যাট ও শর্টকাট
অ্যাড্রেসবারে @gemini, @history, @bookmarks, @tabs লিখে সরাসরি ব্রাউজারের নির্দিষ্ট ফিচারে ঢোকা যায়।
আবহাওয়া দেখা
ইংরেজিতে ওয়েদার লিখলেই তাপমাত্রা দেখা যাবে। নির্দিষ্ট এলাকার জন্য জায়গার নাম যোগ করলে সেই এলাকার আবহাওয়ার তথ্য দেখাবে।
ডকস, শিট ও স্লাইড তৈরি
docs.new, sheet.new কিংবা slides.new লিখে এন্টার চাপলেই নতুন ফাইল খুলে যাবে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে চাইলে Shift + Enter
চাপতে হবে।
ই-মেইল পাঠানো
লিখলে সরাসরি মেইল লেখার অপশন খুলে যাবে।
টাইমার ও ক্যালকুলেটর
‘টাইমার টেন মিনিটস’ লিখে টাইমার চালু করা যায়। ১০ + ১০ বা অন্য হিসাব লিখলেই অ্যাড্রেসবার ক্যালকুলেটরের মতো কাজ করে।
ক্রোমের অ্যাড্রেসবার শুধু ইউআরএল লেখার জায়গা নয়; এটি একটি দ্রুত কাজের টুল। সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দৈনন্দিন কাজ অনেক সহজ ও দ্রুত হয়ে যায়।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি