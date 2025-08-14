হোম > প্রযুক্তি

এবার গৃহস্থালির কাজে মানবাকৃতির রোবট, মানুষের মতোই ভাঁজ করছে কাপড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রোবটটি ধোয়া টাওয়েল বা তোয়ালে কৌশলে ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখছে। ছবি: ফিগার

অনেকের কাছে অপছন্দের একটি ঘরের কাজ—কাপড় ধোয়া ও ভাঁজ করা। তবে এবার সেই যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারে একটি হিউম্যানয়েড বা মানবাকৃতির রোবট।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক প্রযুক্তি কোম্পানি ফিগার তাদের তৈরি মানবসদৃশ রোবটের একটি ভিডিও প্রকাশ করে, যেখানে দেখা যায় রোবটটি দক্ষতার সঙ্গে ঝুড়ি থেকে কাপড় তুলে ওয়াশিং মেশিনে দিচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন।

এবার তারা আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে—রোবটটি ধোয়া টাওয়েল বা তোয়ালে কৌশলে ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখছে।

ফিগার দাবি করে, তাদের তৈরি ফিগার ০২ হলো বিশ্বের প্রথম পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হিউম্যানয়েড রোবট, যেটি কোনো টেলি-অপারেশন বা হ্যান্ড-কোডেড নির্দেশনা ছাড়াই কাপড় ভাঁজ করতে পারে। এটি পুরোপুরি একটি এন্ড টু এন্ড নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে।

রোবটটি কোম্পানির হেলিক্স ভিশন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকশন (ভিএলএ) মডেল ব্যবহার করে, যেটি ইতিমধ্যে শিল্প খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এবার এর জন্য একটি নতুন লন্ড্রি ফোল্ডিং ডেটাসেট যুক্ত করা হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, রোবটটি বহু আঙুলযুক্ত হাত ব্যবহার করে একাধিক তোয়ালে বাছাই করে, ভাঁজ করে এবং তা একটি গোছানো স্তূপে রাখে। কখনো একসঙ্গে একাধিক তোয়ালে তুলে ফেললেও, তা চিহ্নিত করে নিজে থেকেই ঠিক করে নেয়।

রোবটটি বিভিন্ন ভাঁজ করার কৌশল ব্যবহার করতে পারে, এমনকি সূক্ষ্ম হাতের নড়াচড়ার মাধ্যমে তোয়ালের কোণ চেপে ধরা, প্রান্ত অনুসরণ, ভাঁজে হাত বুলিয়ে মসৃণ করা এবং প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে কৌশল পাল্টাতে পারে।

নিজেদের ওয়েবসাইটে ফিগার জানিয়েছে, ‘মানুষের কাছে তোয়ালে ভাঁজ করা সাধারণ মনে হলেও রোবোটিকস ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এটি সবচেয়ে জটিল কাজগুলোর একটি। টাওয়েল হলো একধরনের নমনীয় বস্তু, যার আকার সব সময় বদলায়, বাঁক নেয়, গুটিয়ে যায়, কখনো জট বেঁধে যায়। এর কোনো নির্দিষ্ট ধরার পয়েন্ট নেই। একটু হাত ফসকালেই সব ভেস্তে যেতে পারে।’

এই অর্জন রোবটের জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কারণ নমনীয় ও পাতলা বস্তু সামলানো রোবটের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও অনেক ধরনের গৃহস্থালি বা শিল্প কাজ রোবট করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

যদিও ফিগার এখনো মূলত শিল্পক্ষেত্রেই এই রোবট ব্যবহার করছে। তবে আশার কথা হলো—চলতি বছরেই তারা পরীক্ষামূলকভাবে কিছু রোবট বাসাবাড়িতে ব্যবহার করবে।

তবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কবে নাগাদ এই রোবট বাজারে আসবে, কত দাম হবে—সে বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি কোম্পানিটি।

তথ্যসূত্র: ডিজিটাল ট্রেন্ডস

