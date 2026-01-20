ফিরে এসেছে মোবাইল ফোন এইচটিসি

বিশ্বখ্যাত মোবাইল ব্র্যান্ড এইচটিসি এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে। দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে মোবাইল ফোনটি। সম্প্রতি দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া উন্মুক্ত করা হয়েছে এইচটিসির নতুন মডেল ওয়াইল্ড ফায়ার ই৭ লাইফ।
বিশ্বের প্রথম টাচস্ক্রিন হ্যান্ডসেট এবং প্রথম অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নির্মাতা হিসেবে খ্যাত এইচটিসি একসময় বিশ্ববাজারে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছিল। দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশকে বেছে নিয়ে আবারও বাজারে ফিরছে এই কিংবদন্তি ব্র্যান্ড। দেশের কারখানায় তৈরি এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বমানের মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় নাম লেখাল। তাইওয়ানভিত্তিক এইচটিসি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বছরের মাথায় তারা বিশ্বের প্রথম টাচস্ক্রিন ওয়্যারলেস হ