আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলকে পেছনে ফেলে বিশ্বকাপে চাহিদার শীর্ষে যে ম্যাচের টিকিট

বিশ্বকাপ টিকিটের আকাশচুম্বী দাম নিয়ে তোপের মুখে পড়েছে ফিফা। ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচের সবচেয়ে কম দামি টিকিটের জন্য গুনতে হবে ৫ লাখ টাকার বেশি। এমনকি গ্রুপ পর্বের বিভিন্ন টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ২২ হাজার টাকার মতো। টিকিটের মূল্য প্রকাশের পর তাই বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে অভিহিত করেছে ভক্তরা।
উচ্চমূল্যের দাম নিয়ে অভিযোগ থাকলেও বিশ্বকাপ টিকিটের প্রতি আগ্রহ কমছে না বিন্দুমাত্র। বরং তুমুল চাহিদা দেখাচ্ছে ভক্তরা। নতুনকরে বিক্রি শুরু হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টায় টিকিট কেনার জন্য ৫০ লাখ আবেদন জমা পড়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে ফিফা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের ম্যাচ ঘিরে বরাবরই বাড়তি আগ্রহ থাকে ভক্তদের। বিশ্বকাপ এলে তো সে আগ্রহ বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তবে তৃতীয় ধাপের প্রথম ২৪ ঘণ্টায় আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিল নয়–ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পর্তুগাল-কলম্বিয়া ম্যাচের টিকিট। আগামী ২৭ জুন মায়ামিতে কলম্বিয়ানদের বিপক্ষে খেলতে নামবে পর্তুগিজরা। ফিফা জানিয়েছে, ম্যাচটির জন্য সবচেয়ে বেশি চাহিদা দেখিয়েছে ভক্তরা। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো তারকা থাকায় যে ম্যাচটিকে ঘিরে এত চাহিদা সেটা কারও বোঝার বাকি থাকার কথা না।
চাহিদায় এরপরই আছে ব্রাজিল-মরক্কো (১৩ জুন), মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা (১৮ জুন), জার্মানি-ইকুয়েডর (২৫ জুন) এবং ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড (২৪ জুন) ম্যাচ। আয়োজক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ টিকিটের চাহিদায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এং মেক্সিকোর দর্শকরা। এরপর সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, জার্মানি, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স, পানামা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে আগামী ১৩ জুন বিশ্বকাপ ফুটবলের ২৩ তম আসর শুরু হবে।