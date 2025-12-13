অ্যানফিল্ডে কি আজ দেখা যাবে সালাহকে

ব্রাইটনকে আজ অ্যানফিল্ডে আতিথেয়তা দেবে লিভারপুল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের এই ম্যাচের ফল কী হবে, সেই আগ্রহের চেয়ে বরং ‘মোহামেদ সালাহকে কি দেখা যাবে এই ম্যাচে’ এ নিয়েই বেশি উচ্ছ্বাস ক্লাবটির সমর্থকদের। তবে যাঁরা মনে করছেন ‘লিভারপুলে সালাহ অধ্যায় শেষ’, তাদের নতুন বার্তা দিলেন লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লট। বললেন, সালাহকে দলে রেখে দিতে না চাইবার কোনো কারণ নেই।
তাহলে কি ব্রাইটনের বিপক্ষে ঘরের মাঠে দেখা যাবে মিসরীয় স্ট্রাইকারকে? এই প্রশ্নেই একটা ফাঁক রেখে দিলেন স্লট। জানালেন, ম্যাচের আগে আরেক দফা তিনি কথা বলবেন সালাহর সঙ্গে। সে আলাপে কিছু ঠিক হয়ে গেলে সবকিছু আগের মতোই চলবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সবকিছু আগের মতোই চলবে কি?
গত শনিবার লিডসের সঙ্গে ড্রয়ের পর সালাহ অভিযোগ করেছিলেন যে ক্লাব তাঁকে `বাসের নিচে ফেলে দিয়েছে’। ওই ম্যাচ শেষে এল্যান্ড রোডে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে কোচের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো নয় বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সালাহ। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জানুয়ারির উইন্ডোতে অ্যানফিল্ড ছেড়ে যাওয়ারও।
আরও দুই বছর অ্যানফিল্ডে থেকে যাওয়ার জন্য গত এপ্রিলে চুক্তি নবায়ন করেছিলেন সালাহ। তো এখন রিভারপুলে তাঁর ভবিষ্যৎ কী—এই প্রশ্নের উত্তরে আর্নে স্লট বলেন, ‘আমি তাকে না চাওয়ার কোনো কারণ দেখি না।’ এরপর স্লট আরও যোগ করেন, ‘আমি মো-এর সঙ্গে কথা বলব। সেই আলাপের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে শনিবার কীভাবে বিষয়টি দাঁড়ায়।’
লিভারপুলের হয়ে ৪২০ ম্যাচে ২৫০ গোল করা সালাহ সর্বশেষ মাঠে নামেন ৩ ডিসেম্বর সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ ড্র ম্যাচে বদলি হিসেবে। আর তাঁর সর্বশেষ শুরুর একাদশে থাকা ছিল ২৬ নভেম্বর, পিএসভি আইন্দহোভেনের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগে পরাজয়ের দিনে।
আগামী সোমবার আফ্রিকা কাপ অব নেশনস খেলতে দেশ ছাড়বেন এবং মিসর কত দূর এগোয়, তার ওপর নির্ভর করছে লিভারপুলে তিনি কবে ফিরবেন। ব্রাইটন ম্যাচের আগে কোচের সঙ্গে আরেক দফা যে আলোচনা হবে, সে আলোচনায়ও অনেক কিছু নির্ভর করছে।